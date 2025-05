Aiz propagandas priekškara: nedrošais Vatikāns un mīlestība starp Putinu un Trampu

Starptautiskie analītiķi daudz spriež par to, vai Putins patiešām vēlas mieru Ukrainā. Krievijas pētniece, starptautiskās domnīcas "Carnegie Endowment for International peace" vecākā zinātniskā līdzstrādniece Tatjana Stanovaja uzskata, ka Putins vēlas izbeigt karu, bet tikai pēc saviem noteikumiem. No viņa skatupunkta karš ir jāturpina tik ilgi, kamēr Kijiva pieņem Krievijas prasības.