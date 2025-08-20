Rīgā uz celiņa sieviete atstājusi segā ietītu jaundzimušo; meklē aculieciniekus
Šī gada 19. augustā ap pulksten 06.10 uz celiņa Festivāla ielā, Rīgā, tika atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka ap pulksten 03.40 bērnu uz ielas bija atstājusi pagaidām nenoskaidrota sieviete.
Šobrīd jaundzimusī meitenīte atrodas mediķu aprūpē.
Valsts policija turpina izmeklēšanu un aicina atsaukties ikvienu, kas var sniegt noderīgu informāciju un palīdzēt identificēt bērna vecākus. Vienlaikus Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kam varētu būt zināma informācija par sievieti, kura nesen bijusi gaidībās, taču šobrīd viņai nav redzams zīdainis aprūpē un tas rada aizdomas.
Tāpat Valsts policija aicina arī pašus bērna vecākus vērsties Valsts policijā.
Izmeklēšanā būtisku pienesumu var sniegt arī videomateriāli. Policija aicina iedzīvotājus, kuru transportlīdzekļiem 2025. gada 19. augusta rītā no pulksten 02.00 līdz 04.30 Ķengaraga mikrorajonā, Rīgā, bijuši ieslēgti video reģistratori, pārbaudīt ierakstus un, ja tajos redzama noderīga informācija (redzama sieviete ar jaundzimušu bērnu rokās vai sieviete bez bērna) – iesniegt video materiālus policijai.
Īpaši svarīgi ir video ieraksti no šādām vietām Rīgā:
- Prūšu iela;
- Ikšķiles iela;
- Aviācijas iela;
- Festivāla iela;
- Latgales iela;
- Dubnas iela;
- Rasas iela;
- Rīgas 72. vidusskolas apkārtne.
Tāpat policija aicina atsaukties elektroskrejriteņa vadītāju, kurš 2025. gada 19. augusta rītā ap pulksten 03.52 pārvietojās pa Aviācijas ielu, Rīgā un īslaicīgi apstājās pie Aviācijas un Ikšķiles ielas krustojuma. Informāciju policija aicina sniegt, zvanot 112, 28879034 vai rakstot uz e-pastu krpinfo@riga.vp.gov.lv. Jebkura informācija ir noderīga izmeklēšanai un tiks pārbaudīta. Anonimitāte garantēta.