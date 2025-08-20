Uzmanību! Šonakt iespējama pirmā rudens salna
Pastāv iespējamība, ka naktī uz ceturtdienu dažviet Latvijā var tikt novērota pirmā rudens salna, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī pie debesīm būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam ziemeļrietumu, rietumu vējam, atsevišķos rajonos austrumos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +5...+9 grādi, piekrastē +10...+14 grādi, pastāv iespējamība, ka dažviet tiks novērota neliela pirmā rudens salna.
Rīgā debesis pa laikam aizklās mākoņi un īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra naktī būs +10...+12 grādi. Dienas laikā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, kā arī vietām īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils vien līdz +15...+19 grādiem. Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas laikā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+19 grādu robežās.
Jau ziņots, ka šīs nedēļas vidū Latvijā, visticamāk, sāksies meteoroloģiskais rudens. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja piecas dienas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra saglabājas zem +15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm meteoroloģiskais rudens valsts lielākajā daļā sāksies 20. augustā, vietām tas var notikt dienu vēlāk. Atsevišķās vietās pie jūras, iespējams, turpināsies meteoroloģiskā vasara.
Pērn meteoroloģiskais rudens Latvijā iestājās 28.septembrī. Vidējais datums, kurā Latvijā sākas meteoroloģiskais rudens pašreizējās normas periodā jeb 1991.-2020.gadā, ir 31.augusts. 2023.gadā tas iestājās tikai 4.oktobrī, par 17 dienām pārspējot vēlākā rudens sākuma rekordu.