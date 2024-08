Kremļa televīzija visā pilnībā citēja odiozā prokrieviskā bulgāru žurnālista Petra Volgina rakstīto: "Pāvela Durova arests ir sods viņam un brīdinājums visiem cilvēkiem pasaulē neatkarīgi no tā, vai viņi ir miljardieri vai algoti strādnieki. Brīdinājums ir skaidrs - ikviens, kurš uzdrošinās jebkādā veidā iebilst pret globālo saimnieku prasībām, tiks sodīts. Pāvels Durovs tika arestēts nevis tāpēc, ka viņš "pārkāpa likumu", bet gan tāpēc, ka atteicās sadarboties ar sava laika varenajiem, sniegt viņiem visu informāciju, ko viņi no viņa vēlējās. Un vēstījums mums visiem ir diezgan nepārprotams. Pēc tam, kad tiek arestēts pasaulslavens miljardieris, iedomājieties, ko viņi varētu darīt ar katru no mums, kam nav ne tādas naudas, ne tādu sakaru, ne tādas slavas. Vairs nav pārspīlēts apgalvojums, ka transatlantiskie kungi mūs ieslodzījuši informācijas geto un "visbriesmīgākais noziegums", ko varam izdarīt, ir vārda un informācijas brīvības pieprasīšana. Jaunais totalitārisms jau sen ir noticis fakts. Pāvels Durovs vienkārši ir viņa redzamākais upuris".