Sāpīgi, bet pamatoti: Lietuvas robežsardzes priekšnieka komentārs par Latviju ir kā sitiens zem jostasvietas
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta komandieris ģenerālis Rustams Ļubajevs nesen publiski uzsvēris, ka kaimiņiem būtu jāvienojas palīdzībā Latvijai, kas ir nelegālo migrantu caurums Eiropas Savienības pierobežā.
Cīņā pret sekundāro migrāciju Lietuvā ir jāiekļauj arī palīdzība Latvijas robežsargiem, kuriem nelegālās migrācijas novēršana ir grūtāka nekā kolēģiem Lietuvā un Polijā, trešdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta komandieris ģenerālis Rustams Ļubajevs.
Statistika par migrāciju liecina, ka visvairāk valstī aizturēto migrantu tiek nodoti Latvijai, viņš teica Lietuvas sabiedriskajam radio.
Kā stāstīja Ļubajevs, šogad Lietuvā vai Polijā atklāti 553 migranti, kas ieradušies no Latvijas. "52% no viņiem tika novēroti Lietuvas teritorijā, viņus aizturēja Lietuvā un nodeva Latvijai. 48% no viņiem tika aizturēti Polijā un nosūtīti mums," klāstīja Lietuvas robežsardzes priekšnieks.
Statistikas dati liecina, ka sekundārā migrācija ir kopīga reģionāla problēma, pauda Ļubajevs. Latvijas robežsargiem ir nepieciešama visu skarto valstu palīdzība, lai spētu risināt šo problēmu, viņš norādīja.
"Dažādu iemeslu dēļ mūsu kolēģi Latvijas robežsardzē pašlaik nespēj nodrošināt tādu pašu robežu aizsardzības līmeni kā Lietuvā vai Polijā. Tādēļ mēs novērojam tendenci, ka nelegālie migranti šobrīd pārsvarā ceļo caur Lietuvu no Latvijas," paskaidroja Valsts robežsardzes dienesta vadītājs. Jau ziņots, ka Lietuva ir nosūtījusi savus robežsargus uz Latviju palīdzēt sargāt robežu ar Baltkrieviju.
Polija 7.jūlijā ieviesa pagaidu robežkontroles pasākumus uz robežas ar Vāciju un Lietuvu, lai cīnītos ar sekundāro nelegālo migrāciju. Migranti ir nelegāli šķērsojuši Baltkrievijas un Latvijas robežu, lai caur Lietuvu un Poliju sasniegtu Rietumeiropu.
Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā 1016 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā, savukārt Latvijas robežsargi šogad no robežas ar Baltkrieviju šķērsošanas atturējuši 8792 personas. Lietuvas amatpersonas norāda, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu plūsmu pāri abu valstu robežai, jo Lietuva atbalsta Baltkrievijas demokrātisko opozīciju.