Aiz propagandas priekškara: draugi Fico, Kims Čenuns un "svētais karš"

Šoreiz Mamikinam bija arī kādas patiesības drumslas, kuras pačāpstināt. Proti, viņš bija "noraizējies", ka Latviju izslēgs no Eiropas Kosmosa aģentūras, jo tā nespējot samaksāt biedra naudu. Šī ziņa diemžēl atbilst patiesībai. Šā gada Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts statusā nepieciešamo 9,5 miljonu eiro vietā ir ieplānoti vien 23,6% no vajadzīgā finansējuma. Līdz ar to Latvijai ir risks kļūt par pirmo gadījumu Eiropas Kosmosa aģentūras vēsturē, kad dalībvalstij tiek atsaukts tās statuss.