Citi Kremļa ideologi nodevās atkārtotiem pārspriedumiem par to, ka neatkarīgas Ukrainas valsts pastāvēšana esot kļūda, Ukrainu esot izveidojusi Padomju Krievija, bet tagad to savā kontrolē pārņēmusi ASV, kas no Ukrainas izveidojusi "antikrieviju".