Aiz propagandas priekškara: Rietumu amatpersonu laupīšana un vājais NATO

Tajā pašā laikā krievi ne ar vārdu nepiemin to, ka Ukrainas triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām varētu būt iztraucējuši vairāk nekā 15% no to kopējās ražošanas jaudas. Kijivai pēdējos mēnešos ir izdevies raidīt triecienus iespaidīgam skaitam Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu un enerģētikas objektu. Daži triecieni veikti pat aptuveni 1000 kilometru dziļā Krievijas teritorijā, norāda ziņu aģentūra "Reuters".