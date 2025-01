Aiz propagandas priekškara: starp gaidāmām miera sarunām un ilgstošu karu Ukrainā

Viens no Ukrainai smagākajiem punktiem miera sarunās līdztekus iespējamajai teritoriju zaudēšanai ir dalība NATO un drošības garantijas. No vienas puses, Krievija ir paziņojusi, ka nekad nepieļaus Ukrainas dalību aliansē, jo tas esot Krievijas drošības jautājums, no otras puses, arī pašā aliansē nav vienprātības par Ukrainas dalību tajā.