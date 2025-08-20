Ukrainas armijas virspavēlnieks Sirskis apmaksā "Z patriota" tēva dzīvības glābšanu Krievijā. Ģimene turpina viņu nolādēt
Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis apmaksājis sava smagi slimā tēva dzīvības glābšanu Maskavā, kad viņš tika nogādāts slimnīcā ar galvas smadzeņu slimību. Tiesa, gan pats tēvs Staņislavs, gan pārējie Krievijā dzīvojošie Sirska radinieki turpina viņu uzskatīt par “nodevēju”, jo pilnībā atbalsta Krievijas asiņaino invāziju Ukrainā.
86 gadus vecais Staņislavs Sirskis Maskavas slimnīcā nonāca jūnijā, kad galvas smadzeņu slimība saasinājās pārciestās koronavīrusa infekcijas dēļ. “Telegram” kanāls “Shot” vēsta, ka nu jau viņam ir labāk un viņu plāno izrakstīt augusta beigās. Tiek ziņots arī, ka pēc ārstēšanas Staņislavs Sirskis pārvietojas ratiņkrēslā, taču jūtas daudz labāk un katru dienu apmeklē rehabilitācijas nodarbības. Pēc izrakstīšanas viņš plāno doties uz savu dzimto Vladimiru kopā ar sievu.
Oleksandrs Sirskis apmaksāja dārgo ārstēšanu, kuras izmaksas lēš apmēram 2,5 miljonu rubļu (27 000 eiro) apmērā. Sākotnēji viņa tēvs ārstējās dzimtajā Vladimirā, taču tur ārsti viņam nespēja palīdzēt, un Ukrainas armija virspavēlnieks nosūtīja vecākus uz Maskavu, lai tēvs tur saņemtu ārstēšanu, bet māte varētu būt kopā ar viņu.
Jāpiebilst, ka, pretēji Krievijas plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem, ka ārstēšanās nākusi Staņislavam Sirskim par labu, Oleksandra Sirska brālis Oļegs ziņu aģentūrai “RIA Novosti” apgalvojis, ka tēvs ir uz nāves sliekšņa un lūdzis netraucēt ģimeni. “Cilvēks mirst. Lieciet viņu mierā,” viņš sacīja.
Oleksandra Sirska attiecības ar vecākiem un pārējiem ģimenes locekļiem radikāli mainījās pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā, kad viņš praktiski pārtrauca komunikāciju ar kaislīgajiem “Z patriotiem”, bet tad, kad viņu 2024. gadā iecēla par Ukrainas armijas virspavēlnieku, ģimene faktiski atteicās no viņa. “Man nospļauties par viņa naudu. Viņa dēļ mūsu ģimeni sauc par ienaidniekiem. Tēvam slikti, māte dziest. Esmu gatavs publiski atteikties no brāļa, lai tikai mūs nesauktu par ienaidniekiem. Viņa dēļ es pazaudēju darbu,” aģentūrai “Regnum” žēlojās Oļegs Sirskis.
Krievijas propagandas kanāls “Russia Today” aizgūtnēm aptaujāja Sirska paziņas, kas stāstīja, cik ļoti ģimenei esot kauns skatīties ļaudīm acīs par tādu “nodevēju” un cik ļoti tas iedragājis vecāku veselību. Ģimenes paziņa Olga stāstīja, ka Sirski esot pārāk maigi audzinājuši savus bērnus, ja jau izaudzināja “tādu ļaundari”, bet nu pilnībā atsakās par viņu runāt, it kā viņš nekad nebūtu pastāvējis. “Nedod dies nevienam tādus dēlus,” sarunā ar propagandistu kanāla korespondentu nopūtās Olga.
Jāpiebilst, ka abi Sirska vecāki ir kvēli putinisti un kara atbalstītāji. Māte Ludmila kvēli atbalsta “specoperāciju” un aicina jauniešus aizstāvēt Ukrainā Krievijas intereses. “Brauciet un aizstāviet Krieviju!” viņa aicinājusi. Viņa neslēpj savu mīlestību pret Putinu un atbalsta viņa agresiju pret Ukrainu. “Telegram” kanāls “Mash” savulaik pievērsa uzmanību, ka ar “patīk” viņa atzīmējusi publikācijas ar 2022. gada aprīlī mirušā bēdīgi slavenā krievu politiķa Vladimira Žirinovska (tā paša, kurš regulāri aicināja gan iekarot Baltijas valstis, gan savulaik vēlējās izvietot pie to robežas radioaktīvo atkritumu izgāztuves un milzu ventilatorus, lai radiāciju pūstu to virzienā) nicinošiem citātiem par Ukrainu (“Hoholi ir jocīgi ļaudis: pielūdz eiropiešus, strādā ebreju labā un neieredz krievus”), viņai iepatikusies fotogrāfija ar parakstu “Tas nav cirks, bērniņ… Tā ir prātā jukusī tantiņa Ukraina”), un neaizmirst palūgt dieviņu, lai tas sargā Putinu un dāvā viņam ilgus gadus pie Krievijas stūres. Ar savu vīru Staņislavu, kurš ir atvaļinātais Krievijas armijas pulkvedis, viņa pastāvīgi piedalījusies “Nemirstīgā pulka” gājienos.
Vēl kaislīgāki “Z patrioti” ir Sirska Austrālijā dzīvojošie miesīgais dēls Antons un audžudēls Ivans Sirski. Ivans šī gada sākumā izteicis lūgumu par Krievijas pilsonības saņemšanu. Nav gan zināms, vai viņš to jau ir saņēmis. Pēdējo gadu laikā Ivans Sirskis medijos pastāvīgi priecājās par Krievijas iebrukumu un kārtējās pilsētas “atbrīvošanu” jeb praksē noslaucīšanu no zemes virsas. Savukārt turpat Sidnejā dzīvojošais Antons arī atbalsta “speciālo militāro operāciju” un nolād savu tēvu, viņu nodēvējot par “nodevēju” un “nelieti”.
Ivans Sirskis ir Ukrainas armijas virspavēlnieka adoptētais dēls no pirmās laulības, kurā vēlāk piedzima Antons. Viņi Austrālijā dzīvo kopš bērnības, kur pārcēlās ar savu māti.
Ironiski, bet Krievija Valsts domē Sirska palīdzību savas valsts ienaidniekus atbalstošajam tēvam uzdeva kā kārtējo apliecinājumu Krievijas diktatora Vladimira Putina tēzei, ka tādu ukraiņu būtībā nemaz nav, bet viņi un krievi ir viena tauta. “Sirskis kā dēls parūpējās par Krievijā dzīvojošajiem vecākiem. Viņu dzīvošana Krievijā liecina par to, ka divi etnosi, krievi un ukraiņi, nav vienkārši brāļi, bet viena tauta. Tur nav nekā tāda, par ko būtu jābrīnās,” paziņoja Valsts domes deputāts Viktors Soboļevs.