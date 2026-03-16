Berlīnes starptautiskā lidosta ir trešā lielākā lidosta Vācijā, kas pērn apkalpoja 26,1 miljonu pasažieru. (foto: Scanpix / AP)
Tūrisms
Šodien 16:49
Ceļotāju ievērībai: Berlīnes starptautiskajā lidostā trešdien streikos darbinieki
Berlīnes starptautiskajā lidostā trešdien gaidāms darbinieku streiks, pirmdien paziņoja arodbiedrība "Verdi". Pagaidām nav informācijas, kā streiks ietekmēs lidojumus.
Arodbiedrība norāda, ka streiku paredzēts rīkot, jo darba devēji atsakās izteikt ierosinājumus pašreizējās sarunās par jauniem koplīgumiem.
"Verdi" sarunās ar Berlīnes lidostas vadību vēlas 2000 strādājošajiem panākt algu palielināšnu par 6% jeb par vismaz 250 eiro mēnesī. Tāpat arodbiedrība vēlas tās biedriem panākt papildu brīvdienu.
Pagājušajā nedēļā darba devēju pārstāvji prezentēja sākotnējo piedāvājumu, kurā bija atalgojuma palielinājums par aptuveni 1%.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā divas dienas streikoja Vācijas lidsabiedrības "Lufthansa" piloti, un tādēļ tika atcelti vairāki simti lidojumu.