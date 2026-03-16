Bez savainotā Daiņa Krištopāna. Handbola izlase sāks gatavoties svarīgajām spēlēm pret Poliju
Latvijas vīriešu handbola izlases 17 kandidātu sarakstā iekļauti arī seši handbolisti, kuri ikdienā pārstāv klubus ārzemēs, vēsta Latvijas Handbola federācija (LHF).
Latvijas handbolisti šonedēļ 2027. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar Poliju. 19. martā paredzēts mačs Jelgavā, bet 22. martā atbildes spēle norisināsies Polijā. Uzvarētāja divu maču summā iekļūs atlases izšķirošajā kārtā, kurā maijā tiksies ar Austrijas handbolistiem.
Kandidātu sarakstā iekļauti seši ārzemju klubos spēlējoši handbolisti, kā arī 11 Latvijas komandu Dobeles "Tenax", ASK/MSĢ, "Latgols" un "Vaiņode" pārstāvji. Šajās izlases spēlēs valstsvienībai nepalīdzēs Dainis Krištopāns, kurš iedzīvojies savainojumā. Tāpat traumas dēļ Latvijas izlasei nepievienosies arī kapteinis Jānis Pāvels Valkovskis, tāpēc kapteiņa pienākumi spēlēs ar Poliju tiks uzticēti Jevgeņijam Rogovam.
Savainojuma dēļ izlasei nepievienosies arī Islandes otrās līgas kluba "Hordur" spēlētājs Endijs Kušners, kurš neilgi pirms treniņnometnes sākuma guva potītes traumu. Ģimenes un personīgo apstākļu dēļ spēlēs pret Poliju nepiedalīsies arī Emīls Kurzemnieks un Ralfs Geislers.
2027. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā Latvijas handbolisti divreiz izbraukumā pārspēja Luksemburgu (28:20 un 34:33). Savukārt Eiropas čempionāta priekškvalifikācijā Latvija divos mačos pieveica Lielbritāniju (35:27 un 40:25). 2027. gada pasaules čempionāts vīriešiem Vācijā notiks no 13. līdz 31. janvārim.
Pasaules čempionātā sacentīsies 32 valstu izlases, tai skaitā 14 Eiropas valstsvienības. Pasaules čempionātam automātiski jau ir kvalificējusies turnīra rīkotāja Vācija un pašreizējā pasaules čempione Dānija.
Latvijas vīriešu handbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Uvis Mikāls ("Vaiņode");
laukuma spēlētāji - Kristers Suharevs, Ņikita Pančenko, Mārtiņš Misulis (visi - Dobeles "Tenax"), Emīls Vilsons, Ralfs Sproģis, Justs Vidzis, Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (visi - ASK/MSĢ), Endijs Šnepsts ("Robe Zubri", Čehija), Einārs Borisovs ("Latgols"), Leonards Valkovskis ("2000 Coburg", Vācija), Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Rauls Erlends Serafimovičs ("Steffisburg", Šveice).