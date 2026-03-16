Asiņaina drāma Igaunijā: negaidīti un šaušalīgi beidzas policistu vizīte pie aizdomās turamā Jehvi pilsētā
Pagājušās nedēļas nogalē policijas reida laikā Igaunijā notika drāma, kas pārvērtās traģēdijā.
Svētdienas rītā Igaunijas ziemeļaustrumu Jehvi pilsētā policijas patruļa bija devusies uz kādu adresi, lai iecirknī nogādātu 36 gadus vecu vīrieti, kurš jau sagādāja galvassāpes apkārtējiem un bija ignorējis vairākkārtējus izmeklētāja izsaukumus.
Izmeklēšana tika sākta pēc incidenta naktī uz 27. februāri kādā Jehvi izklaides iestādē, kur šis vīrietis alkohola reibumā uzvedās agresīvi un traucēja apkārtējiem. Aizturēšanas laikā uzbruka policistiem un sita ar galvu, nodarot bojājumus policistu automašīnai. Toreiz viņu nogādāja atskurbšanai Viru cietumā, un pret viņu sāka procesuālas darbības, taču uz turpmākajiem policijas izsaukumiem viņš nereaģēja. Tādēļ tika pieņemts lēmums par piespiedu nogādāšanu, vēsta laikraksts “Postimees”.
Austrumviru prefektūras operatīvais vadītājs Rainets Juse informēja, ka tad, kad policisti ieradās pie šī vīrieša, viņš atteicās likumsargus ielaist. “Šis 36 gadus vecais vīrietis pielika nazi pie sava kakla un turpināja atteikties sadarboties. Tā kā iepriekš viņš jau bija izrādījis agresiju pret policiju, uz notikuma vietu papildus tika izsaukti pārrunu speciālisti un ātrās reaģēšanas vienības kaujinieki. Gatavībā bija arī ugunsdzēsēju kāpnes. Galu galā vīrietis ielaida policistus istabā, taču turpināja turēt nazi te pie kakla, te pie vēdera, draudot sev nodarīt miesas bojājumus,” viņš sacīja. Sarunas dzīvoklī ilga aptuveni divas stundas, vīrieti centās nomierināt un pārliecināt nolikt nazi.
“Vīrietis uzvedās neadekvāti un nepakļāvās policijas rīkojumiem. Lai kontrolētu situāciju, ātrās reaģēšanas vienības darbinieks pielietoja elektrošokeri. Tas trāpīja mērķī, taču vīrietis nenomierinājās, viņš pielika nazi pie kakla un izdarīja pašnāvību. Policisti nekavējoties sāka sniegt pirmo palīdzību, taču diemžēl ievainojumi bija tik smagi, ka vīrietis nomira notikuma vietā,” atzina Juse.
Viņš piebilda, ka pat pieredzējušiem policijas darbiniekiem notikušais bija šoks: “Pašlaik notikuma vietā mēs sniedzam atbalstu gan bojāgājušā tuviniekiem, gan policistiem, kuru acu priekšā cilvēks izdarīja pašnāvību, neskatoties uz vairākas stundas ilgajām sarunām.”
Notikuma vietā turpina strādāt policisti un kriminālisti, lai noskaidrotu visus traģēdijas apstākļus.