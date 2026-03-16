Britu premjers Stārmers reaģē uz Trampa draudiem par NATO "slikto nākotni", ja neatsauksies viņa aicinājumam saistībā ar Irānu
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paudis uzskatu, ka brīvas kuģu satiksmes atjaunošana Hormuza šaurumā nav NATO uzdevums. Stārmers norādīja, ka tas prasa plašas alianses iesaistīšanos, tostarp Persijas līča partneru, kā arī Eiropas valstu un ASV līdzdalību.
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien intervijā laikrakstam "Financial Times" izteicās, ka NATO gaidāma "ļoti slikta" nākotne, ja ASV sabiedrotie nepalīdzēs atbloķēt globālajam naftas eksportam svarīgo Hormuza šaurumu.
"Mēs sadarbojamies ar citām valstīm, lai izstrādātu ticamu plānu Hormuza šaurumam, kas ļautu mums atjaunot kuģošanu un caurbraukšanu. Ļaujiet izteikties skaidri - tā nav un nekad nav bijusi plānota kā NATO misija," žurnālistiem Dauningstrītā teica Stārmers.
"Tai ir jābūt partneru aliansei, tāpēc mēs strādājam ar partneriem kā Eiropā, tā Persijas līcī un ar Savienotajām Valstīm," norādīja britu premjerministrs.
Stārmers arī piebilda, ka Hormuza šauruma atbloķēšanas jautājums pašlaik tiek apspriests un puses vēl nav nonākušas lēmumu pieņemšanas posmā.