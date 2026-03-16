Leonardo Dikaprio uz “Oskariem” pirmo reizi paņem līdzi draudzeni
Aktieris Leonardo Dikaprio 2026. gada ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā atkal pievērsa pastiprinātu uzmanību savai privātajai dzīvei, jo, šķiet, piedzīvoja neoficiālu pāra debiju kopā ar savu draudzeni, modeli Vitoriju Čeretiju.
Filmas “Titāniks” zvaigzne, 51 gadu vecais aktieris, pa “Oskaru” sarkano paklāju devās viens, ģērbies klasiskā melnā smokingā ar atlasa atlokiem, tauriņu un pie žaketes piespraustu izteiksmīgu zelta bites piespraudi. Ar rūpīgi koptiem ūsām un atpakaļ saķemmētiem matiem Leonardo izskatījās kā īsts Holivudas vadošais aktieris, sveicinot fanus un pozējot kamerām.
Tomēr, lai gan aktieris ieradās viens, vērīgākie skatītāji ātri pamanīja, ka ceremonijas laikā viņš nesēdēja viens. Tiešraides laikā bija redzams, ka Leonardo zālē sēž līdzās itāļu supermodelei Vitorijai Čeretijai, tādējādi miljoniem skatītāju mājās apstiprinot abu attiecības.
Pāris izskatījās mierīgs un laimīgs, vērojot ceremonijas norisi. Vitorija smaidīja līdzās “Oskara” laureātam, kamēr viņš sarunājās ar citiem viesiem.
Šī parādīšanās nekavējoties izraisīja ažiotāžu sociālajos tīklos, jo tā bija pirmā reize, kad parasti ļoti privātais aktieris kopā ar Vitoriju bija redzams tik augsta līmeņa pasākumā.
Lai gan abi pa sarkano paklāju negāja kopā, viņu parādīšanās teātra zālē nepārprotami lika domāt, ka uz pasākumu viņi ieradušies kā pāris.
Lai gan Leonardo un Vitorija sāka satikties jau 2023. gadā, savu romantisko attiecību publisku apstiprinājumu viņi sniedza tikai 2025. gada Met Gala pasākumā maijā. Pats aktieris neslēpj, ka apzināti cenšas noteiktas savas personīgās dzīves detaļas paturēt ārpus sabiedrības uzmanības loka.
Zināms, ka iepriekš Leonardo Dikaprio veidojis attiecības ar Victoria’s Secret modeli Bridžitu Holu, modelēm Naomi Kempbelu, Helēnu Kristensenu, Evu Hercigovu, kā arī aktrisēm un modelēm Bleiku Laivliju, Mirandu Kerru, Riannu un Džidži Hadidu. Viņš bijis attiecībās arī ar Kamilu Moroni un supermodeli Žizeli Bundhenu, tomēr neviena no šīm savienībām nav bijusi ilgstoša.
Sadalīti prestižie "Oskari"
Svinīgā "Oskara" balvu pasniegšanas ceremonija Losandželosā, kurā galveno godalgu kā labākā filma saņēma režisora Pola Tomasa Andersona kinolente "Cīņa pēc ...