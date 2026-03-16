Ukrainas desantnieki netālu no Pokrovskas "izsit" no pozīcijas "Oplot" brigādes bataljonu, atgādinot okupantiem par Doneckas lidostu
Ukrainas desantnieki Donbasā sagādāja nopietnus zaudējumus Krievijas armijas "Oplot" brigādes personālam. Tieši tā pati brigāde, ar kuru viņi jau bija cīnījušies Doneckas lidostā.
Pokrovskas sektorā 79. atsevišķās Tavrijas gaisa desanta triecienbrigādes karavīri nodarīja kritiskus zaudējumus Krievijas armijas 5. atsevišķās "Oplot" brigādes 2. bataljonam.
Okupanti atstāja tik daudz "divsimto [kritušie - red.]" ierakumos, apstādījumos un pamestās mājās, ka bija spiesti pamest savas pozīcijas, lai papildinātu personālu.
79. gaisa desanta triecienbrigādes "Facebook" lapā tika publicēts video ar okupantu iznīcināšanu.
Video materiālā redzams, kā droni bumbvedēji met mīnas un lādiņus uz krievu karavīriem. Arī FPV droni bija vērsti pret okupantiem un viņu aprīkojumu.
5. atsevišķā brigāde "Oplot" ir Ukrainas Bruņoto spēku 79. gaisa triecienbrigādes personīgais ienaidnieks. Tieši pret šo grupējumu 2014. gadā Doneckas lidostā cīnījās ukraiņu desantnieki, iegūstot iesauku "kiborgi".
Ukrainas bruņoto spēku personāls dara visu iespējamo, lai nepieļautu ienaidnieka karavīru papildināšanu Pokrovskas tuvumā. 79. gaisa triecienbrigāde brīdināja, ka viena no Krievijas armijas motorizētajām strēlnieku brigādēm ir saņēmusi pavēli pārgrupēties no Mirnohradas un Pokrovskas uzbrukumiem tālāk uz ziemeļiem.
16. martā kļuva zināms, ka Ukrainas bruņotie spēki ir pavirzījušies dienvidu virzienā, atbrīvojot Lukjanivskes ciematu un līdz 20 kvadrātkilometriem lielu teritoriju netālu no Stepnohirskas.