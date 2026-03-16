"Noformēs kā viltus izsaukumu un sods 91 eiro" - soctīklos plašu rezonansi izpelnās Mārča ieraksts par NMPD; Liene Cipule sniedz atbildi
Soctīklā "Facebook" plaša diskusija izvērtusies pie Mārča ieraksta par savu pieredzi ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).
"Nespēdams uzvarēt 39 grādu temperatūru piecas dienas un kļūstot ļoti vārgs, es lūdzu, lai mana kundze sazvana 113 un NMPD ved mani uz slimnīcu (viens kilometrs līdz Stradiņiem).
Bet par pārsteigumu mums pēc uzklausīšanas par manu stāvokli dispečere saka, ka, ja izsaukums būs nepamatots (lai kas tas arī nebūtu), tad viņi to noformēs kā viltus izsaukumu un sods 91 eiro un uz slimnīcu tik un tā nevedīs," raksta Mārcis.
Mārcis atteicies no izsaukuma un uz slimnīcu viņu aizvedusi sieva. "Slimnīca uzņēma un atklāja pneimoniju, reģistratūra un gulta uzņemšanā, sistēma divas dienas, antibiotikas un tt..
Man paveicās, jo neesmu vientuļš un bailīgs pensionārs ar 500 eiro pensiju. Bet tikai padomāsim, kā tas beigtos, ja "riskēt" ar 91 eiro man būtu par dārgu un auto ar paša šoferīti nebūtu pieejams. Es tajā naktī būtu beidzies, jo "tik slikti" taču nekad nav," aizdomājas Mārcis.
Pēc šīs pieredzes viņš dalījās arī ar saviem secinājumiem un ieteikumiem: "Soda nauda 91 eiro ir neadekvāti gan pēc proporcijas pret pensijas apjomu (zināms, ka Latvijā daudziem ir 200-300 eiro pensijas), gan jēgas, jo kļūst cilvēktiesību pārkāpums: atbaida iedzīvotājus lietot no nodokļiem apmaksātu NMPD pakalpojumu pat akūti nepieciešamā situācijā, jo neviens likums neprasa katram iedzīvotājam kompetenci medicīnisku izglītību izprast mājas apstākļos vai nu jau pacients ir "tik beigts", ka drīkst saukt NMPD."
"Lūdzu, izveidojiet pacientam draudzīgāku un uz pakalpojuma sniegšanu nevis nesniegšanu balstītu sistēmu. Kādu? Piemēram, ka pirmoreiz par nepamatotu izsaukumu ir uz izsaucēju reģistrēts brīdinājums, un sākot no otra nepamatota izsaukuma ir naudas sods. Un tas dzēšas viena gada laikā," ierosināja vīrietis.
Šis ieraksts soctīklā saņēmis 2,5 tūkstošus atzīmju "patīk", bet komentāru sadaļā cilvēki dalījās ar savu rūgto pieredzi. Kāds sievietes ieraksts pat saņēmis vairāk nekā 299 atzīmes "patīk":
- "Diemžēl šis ir ļoti rūgti. Gadu atpakaļ, kad manai gadu vecajai meitiņai 40 grādu temperatūrā, naktī sākās krampji, vemšana un pilnīga apātija, ātrie atteica izbraukt. Es biju pilnīgā šokā. Biju pārbijusies par savu bērnu, bet redz, ja bērns esot pie samaņas, braucat paši. Tajā pašā laikā es regulāri redzu ātros pie jēgu pārdzērušiem alkoholiķiem, kas mētājas pie sabiedriskā pieturām. Es sajutos tik ļoti vīlusies, un īstenībā arī aizvainota, jo man lika justies kā pēdējam mēslam. Protams, kūlāmies paši uz BKUS, un tur meitiņu ielika slimnīcā. Kad meita bija atpakaļ mājās, man ļoti gribējās uzrakstīt sūdzību par šo gadījumu, diemžēl to neizdarīju, ko ļoti nožēloju lasot Jūsu stāstu. Grūti izprast tos kritērijus, kuri ir tie izredzētie, pie kuriem brauc, un kuri tiek pamesti likteņa varā. Skumji."
- "Mani visu laiku nomoka šis jautājums, kāpēc ātrā palīdzība brauc ik minūti uz "Origo" Rīgā, kur par manu nodokļu naudu tiek dakterēti dzērāji! Bet kad zvanu es, atsaka braukt pie manis un tāpat pie Jums!"
- "Vairākus gadus atpakaļ, dzīvoju vēl ar vecākiem, bet biju jau pilngadīga. Manam tēvam kļūva slikti. Mamma sauc ātros, tie saka ka nebrauks, nav pamatots izsaukums. Viņa zvanīja vairākas reizes, bet tie nebrauca. Tad pazvanīju, viņi draudēja ar sodu. Es teicu lai brauc, ja kas, samaksāšu. Atbrauca. Infarkts. Teica, vēl nedaudz pagaidītu, būtu miris."
Komentāru sadaļā Mārcim atbildēja arī NMPD vadītāja Liene Cipule:
"Labdien, Mārci! Pirmšķietami šo situāciju varu paskaidrot sekojoši - Dienesta primārais uzdevums ir sniegt ātru palīdzību dzīvību apdraudošās situācijās, kad mums nav alternatīvas. Visas citas saslimšanas vai traumas, kas neapdraud dzīvību, pieder pie zemas prioritātes izsaukumiem un ir steidzama palīdzība, kad pacients var vērsties pie ģimenes ārsta, dežūrārsta, aptiekā vai tuvākajā ārstniecības iestādē pats, tātad - alternatīvas pastāv.
Dienests nesoda pacientus, bet var sniegt maksas pakalpojumus, ja ir pieejami resursi šādu izsaukumu izpildei. Ja mūsu resursi nosūtīt brigādi ir ierobežoti, jo izpildē ir liels augstas prioritātes izsaukumu skaits un brigādes ir aizņemtas, informējam pacientu par alternatīvām.
Dzīvību apdraudošs izsaukums nozīmē, ka pacients, nesaņemot palīdzību, mirs dažu minūšu laikā (visaugstākā prioritāte) vai stundas līdz 2h laikā (augsta prioritāte).
Veselības problēmas dienests, nenosūtot brigādi, nenoliedz - pacientiem var būt traumas, saslimšanas, situācijas, kad problēma ir nopietna, bet tā tieši neapdraud dzīvību tuvāko minūšu vai stundu laikā. Saņemt maksas pakalpojumus vai izmantot alternatīvas ir pacienta izvēle.
Veseļojieties! P.S. Ja vēlaties, lai padziļināti izvērtējam Jūsu sniegto informāciju, Jūs varat vērsties Dienestā ar iesniegumu par savu pieredzi. Tas ļaus izvērtēt visus izsaukuma apstākļus, nosakot - vai ir bijusi neatbilstība un nepieciešama pilnveide vai korekcija mūsu rīcībai."