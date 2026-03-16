Maskava piedzīvojusi rekordlielus dronu uzbrukumus; vietējās varas iestādes ziņo par paveikto
Laikā no 14. līdz 16. martam bezpilota lidaparāti uzbruka Maskavai – pretgaisa aizsardzības spēki notrieca aptuveni 250 dronus, kas ir rekordliels skaits kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma Ukrainā.
Pēdējo divu dienu laikā droni atkārtoti uzbrukuši Krievijas galvaspilsētai Maskavai. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins laikrakstam "The Moscow Times" pavēstīja, ka vienas nakts laikā, tuvojoties pilsētai, tika notriekti 40 droni. Bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai nepārtraukti turpinās kopš 14. marta.
Pilsētas pretgaisa aizsardzības sistēma esot darbojusies kā otrā aizsardzības līnija, iznīcinot dronus, tiem tuvojoties. Pēc Sobjaņina teiktā, divu dienu laikā tika notriekti 250 droni, kas ir rekordliels skaits kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā.
Aculiecinieki dzirdēja sprādzienus Odincovā, Domodedovā un Podoļskā. Maskavas Troickas rajonā, Istrā, Možaiskā, Naro-Fominskā, Solņečnogorskā un Dubnā tika reģistrēti dronu lidojumi. Pagaidām nav ziņu par upuriem vai postījumiem.
Krievijas Aizsardzības ministrija ziņo, ka 16. marta naktī virs valsts reģioniem tika iznīcināti 145 bezpilota lidaparāti, no kuriem 53 atradās virs Maskavas apgabala. Uzbrukuma dēļ Domodedovas, Šeremetjevas un Žukovskas lidostās ir noteikti lidojumu ierobežojumi, savukārt Vnukovskas lidosta koordinē darbību ar gaisa satiksmes drošības iestādēm. Saskaņā ar Krievijas mediju ziņām, Ukrainas uzņēmuma "Fire Point" ražotie FP-1 droni uzbruka galvaspilsētai 8-10 bezpilota lidaparātu viļņos, katrs spējot nest līdz 60 kg sprāgstvielu un nolidojot līdz 1400 km.