"Pilnīgā Rutulī!”, "Tak paņem taksi, nevis tēlo varoni!” – soctīklotāju „cepiens” par mūziķa Normunda Rutuļa iespējamo aizturēšanu
Foto: LETA
Dziedātājs Normunds Rutulis.
112

"Pilnīgā Rutulī!”, "Tak paņem taksi, nevis tēlo varoni!” - soctīklotāju „cepiens” par mūziķa Normunda Rutuļa iespējamo aizturēšanu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pēc nedēļas nogalē izskanējušās informācijas un publiskotajiem videomateriāliem par mūziķa Normunda Rutuļa iespējamu aizturēšanu stiprā alkohola reibumā, arī sociālo tīklu lietotāji izteikuši savu vērtējumu par notikušo.

"Pilnīgā Rutulī!”, "Tak paņem taksi, nevis tēlo va...

Kā ziņots, svētdien izplatījās ziņas un video, kuros redzams dziedātājam vizuāli un pēc balss līdzīgs vīrietis, kurš pēc autoavārijas Rīgas centrā aizturēts, iespējams, teju trīs promiļu reibumā.

 Sabiedrība sociālajos tīklos un forumos nesaudzīgi kritizē gan mūziķa lēmumu sēsties pie stūres vairāk nekā divu promiļu reibumā, gan viņa konfliktu ar likumsargiem, liecina portāla Jauns.lv apkopotā informācija.

Vislielāko rezonansi platformā "X" un dažādos interneta forumos (tostarp sieviešu diskusiju portālos) izraisījis tieši noplūdušais video, kurā aizturētais vīrietis strīdas ar policiju, dauza policijas auto durvis un bravūrīgi paziņo: "Nē, vecīt, es vadīju reibumā, bet es apzinos, ko es daru!"

Šī frāze soctīklos jau kļuvusi par melnā humora un asu pārmetumu objektu. Lietotāji masveidā ironizē, ka "cilvēks ar 2,78 promilēm fiziski vairs nevar apzināties, ko viņš dara". Interneta komentētāji aktīvi spriež par alkohola daudzumu, kas jāizdzer, lai sasniegtu šādu reibuma pakāpi, pat izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, lai aprēķinātu, ka tās varētu būt bijušas vismaz sešas līdz desmit alus pudeles vai puslitrs stiprā alkohola.

Vienlaikus komentāros dominē dusmas par apdraudējumu sabiedrībai. "Gandrīz 3 promiles ir mega daudz! Nu kur viņiem galva braukt pie stūres? Tak atlaid koncertā un brauc mājās ar taksi – kur problēma?" sašutumu pauž kāda lietotāja. Citi komentētāji ir vēl skarbāki, atgādinot, ka šāda rīcība varēja beigties letāli: "Slepkava pie stūres. Cerams, ka no satiksmes viņu novāks uz mūžu!"

Paralēli asajai kritikai platformā "X" turpinās arī ironiska notikušā apspriešana, velkot paralēles ar mākslinieka daiļradi un izsakot "līdzjūtību" viņa skatuves kolēģiem.

Īpašu popularitāti platformā "X" iemantojis jauns, ironisks apzīmējums cilvēka reibuma pakāpei – "būt pilnīgā Rutulī".

Lietotāji šo frāzi aktīvi izmanto, lai aprakstītu video redzamo personas uzvedību un nespēju kontrolēt savu rīcību sarunā ar policiju.

Tāpat komentētāji mēģina uzminēt, ar kādu paziņojumu dziedātājs nāks klajā pēc atžirgšanas un vai "dziedātāja karjera tagad nebūs pagalam".

 

 

Tēmas

TwitterSadursmeValsts policijaNormunds Rutulis

Citi šobrīd lasa