"Pilnīgā Rutulī!”, "Tak paņem taksi, nevis tēlo varoni!” - soctīklotāju „cepiens” par mūziķa Normunda Rutuļa iespējamo aizturēšanu
Pēc nedēļas nogalē izskanējušās informācijas un publiskotajiem videomateriāliem par mūziķa Normunda Rutuļa iespējamu aizturēšanu stiprā alkohola reibumā, arī sociālo tīklu lietotāji izteikuši savu vērtējumu par notikušo.
Kā ziņots, svētdien izplatījās ziņas un video, kuros redzams dziedātājam vizuāli un pēc balss līdzīgs vīrietis, kurš pēc autoavārijas Rīgas centrā aizturēts, iespējams, teju trīs promiļu reibumā.
Sabiedrība sociālajos tīklos un forumos nesaudzīgi kritizē gan mūziķa lēmumu sēsties pie stūres vairāk nekā divu promiļu reibumā, gan viņa konfliktu ar likumsargiem, liecina portāla Jauns.lv apkopotā informācija.
Vislielāko rezonansi platformā "X" un dažādos interneta forumos (tostarp sieviešu diskusiju portālos) izraisījis tieši noplūdušais video, kurā aizturētais vīrietis strīdas ar policiju, dauza policijas auto durvis un bravūrīgi paziņo: "Nē, vecīt, es vadīju reibumā, bet es apzinos, ko es daru!"
Šī frāze soctīklos jau kļuvusi par melnā humora un asu pārmetumu objektu. Lietotāji masveidā ironizē, ka "cilvēks ar 2,78 promilēm fiziski vairs nevar apzināties, ko viņš dara". Interneta komentētāji aktīvi spriež par alkohola daudzumu, kas jāizdzer, lai sasniegtu šādu reibuma pakāpi, pat izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, lai aprēķinātu, ka tās varētu būt bijušas vismaz sešas līdz desmit alus pudeles vai puslitrs stiprā alkohola.
Mana skaistā iedomu pasaule lēnām brūk. Nesen bija ieraksts, ka Ričijs Rū pīpē. Tagad Rutulis pālī brauc pie stūres. Cerams, ka nākamais nebūs Raimonds Pauls, kurš mežā izgāž atkritumus.— Lehman Brothers Risk Management Intern (@sugarcock69) March 15, 2026
Bet arī šis pierāda to, ka slavenībām ir duālas sejas- jo publiski Rutulis sevi vienmēr parāda kā goda un paraug slavenību, kas vienmēr ir solīds, bet realitātē izrādās, ka viņš arī labprāt mīl "mest pa lampu"!🙂Šoreiz paslīdēja kāja atkal un tieši policistiem rokās!— Juris Sevcenko (@juris_Sevcenko) March 15, 2026
Tad nu lūk - Gemini saka, ka šādas promiles ir iespējams izķert ar 550-650ml degvīnu, 4l stipro alu vai 2-2.5l vīnu. Neko nesaprotu no alkohola, bet es ar grūtībām dienā izdzeru 1l ūdeni. Rutulis ir varens trekteris. Un nē, man nav žēl, ka tagad apsaukājos.— Balanda (@BalandaLV) March 15, 2026
Es nekādi nevaru saprast iemeslu kāpēc Rutulis nesauca taksi...naudiņas žēl bija vai negribēja krāmēties ar tiem telefoniem un internetiem? Par advokātiem gan nebrīnos, ne tas vien dzirdēts.— Lukass R (@Rakstuzime) March 15, 2026
Normunda Rutuļa izpildītā dziesma - "Nekur nav tik labi kā mājās" nu iegūst pavisam citas aprises... #Normunds #Rutulis— ko notiek? (@esrakstu) March 15, 2026
Vienlaikus komentāros dominē dusmas par apdraudējumu sabiedrībai. "Gandrīz 3 promiles ir mega daudz! Nu kur viņiem galva braukt pie stūres? Tak atlaid koncertā un brauc mājās ar taksi – kur problēma?" sašutumu pauž kāda lietotāja. Citi komentētāji ir vēl skarbāki, atgādinot, ka šāda rīcība varēja beigties letāli: "Slepkava pie stūres. Cerams, ka no satiksmes viņu novāks uz mūžu!"
Paralēli asajai kritikai platformā "X" turpinās arī ironiska notikušā apspriešana, velkot paralēles ar mākslinieka daiļradi un izsakot "līdzjūtību" viņa skatuves kolēģiem.
Īpašu popularitāti platformā "X" iemantojis jauns, ironisks apzīmējums cilvēka reibuma pakāpei – "būt pilnīgā Rutulī".
Lietotāji šo frāzi aktīvi izmanto, lai aprakstītu video redzamo personas uzvedību un nespēju kontrolēt savu rīcību sarunā ar policiju.
Tāpat komentētāji mēģina uzminēt, ar kādu paziņojumu dziedātājs nāks klajā pēc atžirgšanas un vai "dziedātāja karjera tagad nebūs pagalam".