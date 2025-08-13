VIDEO; FOTO: Valmieras ielā Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks
Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks kādā noliktavā Valmieras ielā, kur dzēšanas darbos iesaistīti lielāki glābēju resursi, portālu Jauns.lv informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pastāvot iespējamam apdraudējumam arī blakus ēkai, dzēšanas darbos bija iesaistīti lielāki VUGD resursi - uz notikuma vietu bija devušās sešas autocisternas un automašīna ar kāpnēm. Kā informē VUGD, Valmieras ielā sadedzis transportlīdzekļu apkopes punkts, tajā un blakus ēkai esošie elektroskrejriteņi un vieglā automašīna. Kopumā liesmas bija pārņēmušas ap 200 kvadrātmetru platību.
No notikuma vietas evakuēta viena vieglā automašīna, kura gan tikusi bojāta karstuma iedarbībā. Darbs notikuma vietā turpinās - tiek jauktas un laistītas ēkas konstrukcijas. Ugunsgrēka vietas tuvumā ir apgrūtināta satiksme.