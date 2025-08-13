Rīgas ostā piestājuši kruīza kuģi (2025. gada vasara)
Rīgas ostā vienlaikus piestājuši divi iespaidīgi kruīza kuģi – "MSC Poesia" un "Aidamar".
Runā Rīga
Šodien 13:44
FOTO: Rīgas ostā vienlaikus piestājuši divi iespaidīgi kruīza kuģi
Šorīt, 13. augustā, Rīgas ostā vienlaikus piestājuši divi iespaidīgi kruīza kuģi – "MSC Poesia" un "Aidamar", kas galvaspilsētā atveduši simtiem ārvalstu tūristu. Vecrīgas ielās jau no rīta bija jūtama īpaša rosība – pilsētas centru piepildījuši galvenokārt vācu valodā runājoši viesi.
"MSC Poesia" ir 293,8 metrus garš kuģis, kas tika uzbūvēts 2008. gadā. Kuģis ieradās Rīgā 13. augustā plkst. 06.50 un izbrauks no ostas plkst. 15.00.
"Aidamar", 253,22 metrus garš kuģis, tika uzbūvēts 2012. gadā. Tas ieradās 13. augustā plkst. 07.45, savukārt izbraukšana no Rīgas ir plānota uz 16.30.
Abu kuģu vizītes mērķis ir kruīza reiss, un tūristi izmanto iespēju izpētīt Rīgas apskates objektus un Vecrīgu.