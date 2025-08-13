Uz Latvijas autoceļiem bojāgājušā radinieki par avārijā sasistās automašīnas nogādāšanu 5 kilometru attālumā samaksā 700 eiro
Žurnālists Aidis Tomsons sociālajos tīklos pastāstīja stāstu, ko dzirdējis no kādas iedzīvotājas: pēc traģiskas avārijas Sidgundes pusē bojāgājušā ģimene, visticamāk, samaksājusi pārmērīgi augstu auto evakuācijas maksu.
Pēc sievietes teiktā, viņas kaimiņš sestdien gājis bojā ceļu satiksmes negadījumā. Sasisto automašīnu vajadzēja aizvākt no avārijas vietas, un satriektie radinieki izsauca evakuatoru, lai nogādātu auto līdz viņu mājām - tikai piecu kilometru attālumā.
"Dienests izpildīja pasūtījumu un pieprasīja 700 eiro," Tomsonam stāstīja sieviete. "Dēls apjucis aizskrēja uz bankomātu, izņēma naudu un samaksāja vadītājam. Kvīti viņš neizsniedza."
Tagad apkārtnes iedzīvotāji ir neizpratnē - no kurienes radusies šāda summa un kas ir šis uzņēmums. "Būtu jānoskaidro, ko šādos brīžos nevajadzētu saukt palīgā," sacīja kaimiņiene.
Tomsons savā ierakstā citēja arī viņas vārdus: "Es nesaprotu - vai tiešām cilvēki, kuri izmanto citu šoka stāvokli, domā, ka paši ir pasargāti no visām nelaimēm?"
Komentāros lietotāji uzskata, ka galvenā problēma nav tikai augstā cena, bet arī informācijas trūkums kritiskās situācijās, ko veikli izmanto negodprātīgi uzņēmumi:
- "Pirms izsaukt pakalpojumu, vienmēr jāvaicā cena un cik tas izmaksās. Man par divām stundām darba prasīja 183 ar kaut ko eiro un izsniedza kvīti. Tāpēc, cilvēki, vienmēr uzdodiet jautājumus, neklusējiet kā partizāni. Paši vainīgi, ka evakuatorists nopelnīja."
- "Skumji, ka uz citu nelaimes rēķina cilvēki rīkojas tik necilvēcīgi. Mums ir pārāk maz zināšanu par to, kā rīkoties krīzes situācijās - kad nomirst tuvinieks, kad notiek avārija, kad dzīvnieks izskrien uz ceļa. Mēs neesam informēti, un to izmanto tādi darboņi."
- "Pirmais un vissvarīgākais jautājums - cik ilgi evakuators strādāja? Gadās, ka viņu izsauc, viņš atbrauc un vienkārši stāv, jo policija vēl nav pabeigusi darbu."
- "Domāju, viņi jau pieraduši pie cilvēku traģēdijām. Jā, tas ir briesmīgi, bet pieraduši. Viņiem tas ir tikai bizness."