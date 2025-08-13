Inese Supe pārcietusi smagu operāciju. "Manas vislielākās bailes nepiepildījās!"
Žurnāliste Inese Supe otrdien Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) pārcieta smagu operāciju, kuras laikā ārsti viņas labo padusi atbrīvoja no ļaundabīga audzēja. Kā norāda žurnāliste, tas bija sasniedzis pupas izmēra lielumu.
"Šobrīd mani lutina Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas medpersonāls. Elzīte tikmēr atpūšas pie omītes. Esmu aprūpēta, atpūtusies un milzīgas pateicības pārbagāta," vietnē "Facebook" norāda Supe.
"12. augustā man tika veikta operācija. Ārsts atbrīvoja labo padusi no svešā. Esot bijis tik liels, kā pupa. Bet nu tas ir prom un esmu atkal glābta. Vēl vairāk. Ārsts operācijas laikā rada iespēju saglābt labās rokas nervu, kas nozīmē, mana roka netirps, neradīs diskomfortu, bet gan funkcionēs kā līdz šim!!!"
"Manas vislielākās bailes nepiepildījās! Lai Dievs svētī dakteri Pēteri Ložu un viņa rokas! Es nekad, šķiet, neesmu jutusies tik laimīga!" savos pārdzīvojumos dalās Supe.
"Viņam izdevās! Roka jūt pieskārienus no pleca līdz elkonim! Ārstēšanās gan turpināsies. Patlaban manī ir ļoti daudz spēka un vēlēšanās izcīnīt šo cīņu!"
"Es no sirds esmu pateicīga Jums katram, kurš grūtā brīdī bija/ir kopā ar manu ģimeni! Jūsu mīlestība, atbalsts, spēka vārdi bija milzīgs motivators nenokārt degunu! Paldies kolēģiem, draugiem un maniem brīnišķīgajiem bērniem par to, ka esat!"
"Jūs man pasniedzāt palīdzīgu roku un neļāvāt padoties! Paldies par receptēm un ieteikumiem, kā cīnīties ar vēzi! Paldies arī tiem, kuri teica, ka operācija nav vajadzīga un audzēju esmu izdomājusi. Emociju gammas šajā dzīves posmā ir tik dažādas! Milzīgs paldies par atgādinājumu, ka mīlestība eksistē un tā ir tepat blakus! Jūs bijāt mana glābšanas laiva, mans drošības spilvens! Paldies par to! Nenovērtējami!"
Jau ziņots, ka naktī uz 27. jūliju žurnāliste Inese Supe sociālajos tīklos dalījās ar skarbu realitāti - ļaundabīgais audzējs viņai ir atgriezies. "Man ir slikti no mērķterapijas zālēm, es nespēju strādāt, karstumā ārā nerādos - ir sajūta, ka noģībšu. Atkal būs operācija, ja metastāzes nebūs izplatījušās ķermenī. Vēl gaidu pēdējā izmeklējuma rezultātu," tolaik norādīja Supe.