Aiz propagandas priekškara: Eiropa, protams, ir "nacistiska" un "sātaniska"

Tas saskan ar domnīcas "Carnegie Endowment for International Peace" vecākās zinātniskās līdzstrādnieces Tatjanas Stanovajas uzskatu, ka Putins varētu piekrist mieram, kādu to piedāvā Tramps, lai gan Kremļa diktators nebūt nav atteicies no saviem maksimālistiskajiem mērķiem iznīcināt Ukrainas valstiskumu un suverenitāti.