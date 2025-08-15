VIDEO: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradies uz sarunām Aļaskā - viņa krekls izsaka vairāk nekā simtiem vārdu
VIDEO: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradies uz sarunām Aļaskā - viņa krekls izsaka vairāk nekā simtiem vārdu

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradies uz sarunām Aļaskā. Video redzams, ka viņam mugurā ir krekls ar daudziem ļoti labi zināmo krievu abreviatūru CCCP jeb PSRS (Padomju Sociālistiskā Republiku Savienība).

Jau vēstīts, ka Ankoridžā, Aļaskas štatā 15. augustā notiek ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.

Nedēļas laikā ir izskanējušas vairākas versijas, ko Tramps un Putins tikšanās laikā varētu pārrunāt. Viena no versijām ir, ka Tramps varētu piedāvāt Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā.

Tāpat Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija.

