VIDEO: Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradies uz sarunām Aļaskā - viņa krekls izsaka vairāk nekā simtiem vārdu
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ieradies uz sarunām Aļaskā. Video redzams, ka viņam mugurā ir krekls ar daudziem ļoti labi zināmo krievu abreviatūru CCCP jeb PSRS (Padomju Sociālistiskā Republiku Savienība).
Jau vēstīts, ka Ankoridžā, Aļaskas štatā 15. augustā notiek ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.
🇷🇺🇺🇸 - Trollmaster Lavrov landed in Alaska with a white sweater and the letters CC showing from under his gilet.— IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025
Turns out it doesn’t say Россия, but instead, it says CCCP (USSR)!
To prove that, found the same (collar and stripes) at WildBerries for 31$, I if you’d like one 😉 pic.twitter.com/wLa1LegLyZ
Lavrov has arrived for the meeting in a shirt that says СССР (USSR). https://t.co/D5yrC2MFhD pic.twitter.com/h5HYuvTrob— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2025
Nedēļas laikā ir izskanējušas vairākas versijas, ko Tramps un Putins tikšanās laikā varētu pārrunāt. Viena no versijām ir, ka Tramps varētu piedāvāt Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā.
Tāpat Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija.