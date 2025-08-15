Noskaidrots, kuru Latvijas skolu audzēkņi uzrāda labākos rezultātus starptautiskās olimpiādēs
Ata Kronvalda fonds publicējis Zvaigžņu reitingu, kurā apkopotas Latvijas skolas, kuru audzēkņi 2024./2025. mācību gadā uzrādījuši augstākos panākumus starptautiskās olimpiādēs.
2024./2025. mācību gada reitingā iekļautas 12 skolas. Līderpozīcijas saglabā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un RTU Inženierzinātņu vidusskola, apliecinot augstu profesionālo līmeni un stabilu izcilību izglītības jomā. Trešajā vietā ierindojusies Cēsu Valsts ģimnāzija, savukārt ceturto vietu, tāpat kā iepriekšējā gadā, saglabājusi Druvas vidusskola. Vienādu punktu skaitu ieguva Rīgas Valsts 2. ģimnāzija un Āgenskalna Valsts ģimnāzija, tāpēc vietu noteica pēc skolēnu skaita, kas piedalījušies starptautiskās olimpiādēs.
Šogad papildus Goda diplomiem Zvaigžņu reitinga līderiem - skolām, pasniegsim Fonda Pateicības rakstus trīs skolēniem, kas ieguvuši zelta medaļas starptautiskajās olimpiādēs: 1. Ansis Gustavs Andersons (Druvas vidusskola) – 36. Starptautiskā informātikas olimpiādē; 2. Artis Vilks (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) – 20. Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiādē; 3. Kārlis Ģirts Karnītis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) – Ziemeļvalstu–Baltijas fizikas olimpiādē. Zvaigžņu reitinga apbalvojumus pasniegs vienlaicīgi ar skolu “Pūces” reitinga apbalvojumiem un Ata Kronvalda balvām skolotājiem. Tradicionāli, sākot ar pirmo neatkarīgās Latvijas prezidentu Gunti Ulmani, notiek ar Valsts prezidenta dalību.
Zvaigžņu reitingu Ata Kronvalda fonds veido kopš 2016.gada. Tajā izvērtē skolēnu sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs gada griezumā (no iepriekšējā gada 1. jūnija līdz attiecīgā gada 31. maijam). Reitings ir īpašs ar to, ka tajā tiek apkopoti un izcelti Latvijas skolēnu un komandu panākumi pasaules mēroga olimpiādēs. Ata Kronvalda fonds ir nodibinājums, kura uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Fonda darbība aizsākās jau 1988. gadā, un tā dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes uzņēmums „Kontakts,” kā arī virkne jauno zinātnieku un pedagogu – talantīgo skolēnu vasaras nometnes „Alfa” rīkotāju