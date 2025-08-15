"Slikta zīme!" Procesijas gājienā Aglonā piedzīvots nelāgs incidents ar Dievmātes svētbildi. VIDEO
14. augustā procesijas gājiena laikā no postamenta nogāzusies Aglonas Dievmātes svētbildes kopija, radot nelielus sasitumus tās nesējiem.
Par notikušā apstākļiem Latvijas Televīzijai pasāstījis Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas bazilikas prāvests Juris Skutelis.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā televīzijai norādīja, ka pie mediķiem pēc palīdzības neviens nav vērsies.
Svētbildes kopijai kritienā radušies nelieli bojājumi - ieplaisājis tās stikls, taču tas jau nomainīts, piebilda Skutelis.
Video ar incidentu ātri vien izplatījies soctīklos. Tajā dzirdamas arī aizkadra balss krievu valodā. Kāda sieviete krieviski saka: "Ņeharošij znak." Latviski tas būtu - slikta zīme.
Jau vēstīts, ka šodien Aglonā notiek Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku noslēdzošie pasākumi.
Pirmais dievkalpojums būs plkst.7 bazilikā, bet plkst.9 pie bazilikas dārza altāra svēto misi vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Plkst.10 svētā mise būs bazilikas kriptā, pēc kuras būs rožukroņa lūgšana.
Svētku svinīgā svētā mise sāksies plkst.12 pie pāvesta altāra. To vadīs apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Georgs Gensvains.
Svētās mises laikā dziedās Latgales draudžu apvienotais koris. Svinīgajā noslēgumā, kas paredzēts ap plkst.15, klātesošos uzrunās Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.