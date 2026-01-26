Dzemdes mioma: kāpēc diagnoze bieži izklausās biedējošāka, nekā ir patiesībā
Dzemdes mioma ir viena no biežākajām ginekoloģiskajām diagnozēm, tomēr ne vienmēr tā nozīmē operāciju. Kādos gadījumos miomu tikai novēro, bet kad ārstēšana kļūst nepieciešama, skaidro I.B. klīnikas ginekoloģe, dzemdību speciāliste Ingrīda Briška.
Mioma ir saistaudu sabiezējums, kas veidojas cilmes šūnu pārveides rezultātā. Ārstēšana ir atkarīga no miomas atrašanās vietas, izmēra un simptomiem.
Iemesls nav skaidrs
Visbiežāk miomas attīstās dzemdes muskulatūras iekšpusē vai ārpusē mezglu veidā, bet var augt arī uz kājiņas. Ja dzemdes iekšpusē esošie mezgli aug lieli, tie var deformēt dzemdes muskulatūras iekšējo struktūru, savukārt ārējie var būt redzami no ārpuses kā neliels izvelvējums.
Nav skaidri zināms, kāpēc miomas veidojas. Par galveno vainīgo uzskata hormonu disbalansu, proti, estrogēnu un progesterona svārstības. Ja sieviete menopauzi piedzīvo vēlu, hormonālais disbalanss viņas sabiedrotais ir ilgi, toties, iestājoties menopauzei, miomas mezgli samazinās. Liela nozīme ir ģenētikai – ja mammai un vecmāmiņai bijušas miomas, pastāv lielāka varbūtība, ka tās veidosies arī nākamās paaudzes sievietēm. Meitenēm, kurām agri (10–11 gadu vecumā) sākas mēnešreizes, vēlāk ir lielāks risks piedzīvot miomu. Arī dzīvesveids veicina miomas attīstību – lielāks risks ir sievietēm ar lieko svaru, stresa pilnu ikdienu, smēķētājām, kā arī tām, kuras cieš no paaugstināta asinsspiediena un otrā tipa cukura diabēta.
Var kļūt ļaundabīga?
Parasti mioma ir labdabīga, tāpēc ārsti ne vienmēr piedāvā to operēt. Ļaundabīgu dzemdes audzēju sarkomu, kas veidojas no dzemdes muskulatūras šķiedrām, atklāj ārkārtīgi reti. Tieši tāpēc, diagnosticējot miomu, to nepieciešams regulāri novērot. Tas nozīmē, ka pie ginekologa jādodas vismaz reizi gadā, lai veiktu dzemdes ultrasonogrāfiju. Tiklīdz mioma sāk strauji augt, noteikti jāoperē.
Reti rada simptomus
Lielākā daļa miomu sievietei vispār netraucē un nerada nekādus simptomus, tomēr dažkārt dzemdes muskulatūrā ieaugusi mioma var izraisīt izteiktāku asiņošanu mēnešreižu laikā, kas negatīvi ietekmē hemoglobīna rādītājus. Tāpat var būt smērēšanās starp mēnešreizēm, dažkārt mēdz būt diskomforts vai pat sāpes seksa laikā. Simptomi ir atkarīgi no tā, kurā vietā dzemdē mioma atrodas. Ja tā ir priekšējā sienā, tad var spiest uz urīnpūsli, radīt nelielas velkošas sāpes vēdera lejasdaļā. Ja mioma ir dzemdes aizmugurējā sienā, tā var spiest uz zarnu, veicinot aizcietējumu veidošanos.
Samazina asiņošanu
Miomas ārstēšana ir atkarīga no vairākiem faktoriem – tās atrašanās vietas, izmēra un simptomiem. Pacientēm, kam mioma izsauc pastiprinātu asiņošanu, vienmēr iesaka papildus lietot dzelzs preparātus, jo asiņu zuduma dēļ krītas arī hemoglobīna līmenis. Menstruālo asiņošanu var samazināt ar hormonālo spirāli, bet to iespējams izmantot tikai tad, ja mioma nav deformējusi dzemdes dobumu. Tādās reizēs var palīdzēt orāli lietojama hormonālā kontracepcija, kas mazina ne vien asiņošanu, bet arī sāpju sajūtu mēnešreižu laikā.
Tagad pieejams arī jauns recepšu medikaments, kas samazina gan asiņošanu, gan miomas mezglus. Šo preparātu izraksta sievietēm, kurām nevar veikt operāciju, kā arī tām, kuras plāno operāciju, bet pirms tam nepieciešams miomu samazināt, kā arī sievietēm, kuras plāno grūtniecību. Šīs zāles ir dārgas, bet tās kompensē par valsts līdzekļiem.
Kad operē?
Miomas lielākoties neoperē, bet vēro, jo katra operācija nozīmē risku. Operāciju veic tikai tad, ja sievietei ir dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un ja tā izaugusi liela. Operācijas veidu nosaka ārsts. Dažkārt to var darīt ar mazinvazīvu metodi – laparoskopiju vai histeroskopiju –, bet biežāk to izņem kopā ar visu dzemdi.
Sievietēm, kurām mioma aug uz kājiņas, svarīgi zināt, ka dažkārt tā var sagriezties. Par to liecina diezgan stipras sāpes vēdera lejasdaļā. Tādā gadījumā jādodas uz uzņemšanas nodaļu slimnīcā, jāinformē, ka ir šāda mioma, un neatliekamā kārtā veiks operāciju.
Aug bērns un mioma
Ja sieviete plāno grūtniecību, tas ne vienmēr nozīmē, ka mioma jāizņem, lai gan grūtniecības laikā mioma parasti aug. Pirms bērniņa ieņemšanas neaiztiek tās miomas, kas ieaugušas muskuļu šķiedrās, jo tad veidosies rēta, radot augstu risku, ka grūtniecības laikā vai dzemdībās plīsīs dzemde. Tiesa gan, grūtniecības laikā mioma var radīt diskomfortu un spiedošu sajūtu. Dažkārt, ja bērns nāk pasaulē ar ķeizargrieziena palīdzību, izgriež arī miomu, tomēr tas var radīt papildu asiņošanu.