FOTO, VIDEO: Latvijas basketbolistes gatavojas EČ kvalifikācijas spēlēm
Šodien Rīgā norisinājās Latvijas sieviešu basketbola izlases mediju diena pirms gaidāmajām 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
Latvijas valstsvienība Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B grupas otrā apļa mačos 11. martā savā laukumā tiksies ar Slovēnijas izlasi, 14. martā Almerē spēlēs ar Nīderlandes komandu, 17. martā Tallinā - ar Igauniju.
Latvijas basketbolistes gatavas jaunām EČ kvalifikācijas cīņām
Šodien Rīgā norisinājās Latvijas sieviešu basketbola izlases mediju diena pirms gaidāmajām 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
Galvenais treneris Matīss Rožlapa sastāvā iekļāvis 17 spēlētājas, starp kurām šajā sabraukumā nav Anetes Šteinbergas. Viņa nesen noslēgusi līgumu Meksikā un tuvākajās spēlēs nevarēs palīdzēt.
Pēc divu gadu pārtraukuma kandidātu sarakstā centra spēlētāja Marta Miščenko, kā arī kandidāšu loku paplašinājušas ārējās līnijas spēlētājas Enija Ķīvīte un Madara Šmite, kuras jau piedalījās valstsvienības darbā vasarā.
Pēc pirmā apļa Slovēnijas, Latvijas un Nīderlandes izlasēm ir pa divām uzvarām trīs spēlēs, bet Igaunijas vienība zaudējusi visos trijos mačos. Ceļazīmi uz kvalifikācijas otro kārtu iegūs grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Madara Šmite, Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Elizabete Bulāne (Trutnovas "Loko", Čehija), Līna Loceniece (Klaipēdas LCC, Lietuva), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Marta Miščenko (Jēnas "Vimodrom", Vācija), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptunas", Lietuva), Laura Meldere (Kampobaso "La Molisana Magnolia", Itālija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija).