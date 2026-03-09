Latvijas ratiņkērlinga komandai trešais zaudējums paralimpiskajās spēlēs
Latvijas ratiņkērlinga komanda pirmdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs piedzīvoja trešo zaudējumu.
Latvijas jauktā komanda turnīra ceturtajā mačā ar 1:11 piekāpās Kanādai. Spēle noslēdzās pēc sestā enda. Pirmajā endā kanādieši panāca 3:0, bet nākamajos četros endos pēc vairākām Latvijas izlases kļūdām rezultāts kļuva jau 11:0. Noslēdzošajā sestajā endā latvieši guva vienu punktu.
"Rezultāts teorētiski ir graujošs. Sākumā nospēlējām labi, pēdējiem metieniem mums neaizgāja, līdz ar to rezultāts ir likumsakarīgs. Es pat teiktu, ka kaut kādos mirkļos kanādieši neuzvarēja, bet mēs zaudējām. Tas arī ir viss, kas jāizskaidro. Otrajā un trešajā endā mums bija iespējas paņemt, laikam, divus vai trīs punktus. Neviens no tiem metieniem nesanāca,“ pēc spēles ar Kanādu saka treneris Rihards Jeske.
Latvijas vienība, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai.
Latvijas komanda šovakar plkst. 19.35 tiksies ar ASV, bet turnīra turpinājumā spēlēs ar Ķīnu, Norvēģiju, Lielbritāniju un Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras. Vēl pirmdien plkst. 15.35 jaukto pāru sacensībās Polīna Rožkova un Agris Lasmans pēdējā mačā tiksies ar Japānu, cīnoties par iekļūšanu pusfinālā.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam