Kā sievietēm rūpēties par higiēnu tikko pēc dzemdībām, skaidro ginekoloģe
Katra sieviete pēcdzemdību periodā saskaras ar virkni fizisku un emocionālu izaicinājumu. Viens no svarīgākajiem, bet bieži vien nepietiekami novērtētiem izaicinājumiem, ir intīmā higiēna, kas būtiski ietekmē ātrāku fizisko atveseļošanos un brūču dzīšanu pēc dzemdībām.
Tradicionālās higiēnas metodes, piemēram, tualetes papīra lietošana, bieži vien nenodrošina pietiekamu tīrību, var radīt diskomfortu un palielināt infekciju risku. Mūsdienīgs risinājums ir uzlabotas tualetes ar integrētām bidē funkcijām, kas nosaka jaunus higiēnas un komforta standartus.
Intīmā higiēna ir īpaši svarīga pirmajās nedēļās pēc dzemdībām
Saskaņā ar “Vītola klīnikas” ārstes-rezidentes ginekoloģijā un dzemdniecībā Elīnas Mīkstās teikto, pirmās pāris nedēļas pēc dzemdībām ir īpaši nozīmīgas intīmās higiēnas uzturēšanai, jo tā palīdz paātrināt dzīšanas procesu, mazināt diskomfortu un novērst iespējamās komplikācijas. Tradicionālās metodes, piemēram, starpenes tīrīšana ar tualetes papīru, var izrādīties nepietiekamas: “Pēc dzemdībām starpenes zona – īpaši, ja ir šuves plīsuma vai epiziotomijas dēļ – ir ļoti jutīga un sāpīga. Pat mīksts tualetes papīrs var kairināt vai traumēt dzīstošos audus, izraisot sāpes vai dedzinošu sajūtu. Pareiza intīmā higiēna veicina brūču dzīšanu, mazina kairinājumu un nepatīkamu aromātu vai izdalījumus. Savukārt nepietiekama higiēna var izraisīt dzemdes infekcijas (endometrītu), urīnceļu infekcijas vai pat brūču infekcijas starpenes zonā.”
Ārste E. Mīkstā uzsver, ka nepietiekama informētība, nogurums un bailes – īpaši pirmreizējām māmiņām – bieži vien veicina nepilnīgu higiēnas ievērošanu un ar to saistītās komplikācijas. „Sāpju vai jutīguma dēļ, ko izraisa šuves, dažkārt pirmajās dienās sievietes izvairās no mazgāšanās, kas izraisa asins, sviedru un izdalījumu uzkrāšanos, radot nepatīkamu smaku un kairinājumu, savukārt tas var veicināt infekciju attīstību. Citas bieži sastopamas kļūdas ir pārāk reta higiēnisko pakešu maiņa, agresīvu ziepju vai aromatizētu līdzekļu lietošana, kas izjauc maksts mikrobiomu, kā arī slaucīšana no aizmugures uz priekšu – tas palielina risku, ka baktērijas iekļūst urīnceļos,” viņa paskaidro.
Tīrs ūdens – visefektīvākais risinājums
Vienkāršākā un efektīvākā metode optimālas higiēnas nodrošināšanai ir mazgāšanās ar tīru ūdeni. Dr. Mīkstā no “Vītola klīnikas” informē: „Ūdens ir maigākā un drošākā izvēle intīmās higiēnas nodrošināšanai pēc dzemdībām. Tas nerada mehānisku kairinājumu un ir daudz efektīvāks asins un izdalījumu noņemšanā nekā tualetes papīrs, kas var atstāt mitrumu un atliekas, veicinot baktēriju vairošanos.”
Mūsdienu tualetes ar integrētām bidē funkcijām nodrošina ērtāko un efektīvāko risinājumu mazgāšanai ar ūdeni. Tadas Ivanauskas, "Geberit" produktu menedžeris Baltijas valstīs, skaidro šo risinājumu priekšrocības: “Modernās tualetes ar integrētu bidē un sieviešu higiēnas funkcijām ir izstrādātas, lai nodrošinātu maksimālu tīrību un komfortu. Īpaši izvietotas ūdens smidzināšanas sprauslas nodrošina maigu mazgāšanu bez fiziska kontakta, kas ir īpaši svarīgi jutīgajā pēcdzemdību periodā. Tas novērš nepieciešamību pēc tualetes papīra, kas bieži rada sāpes vai diskomfortu. Papildu funkcijas, piemēram, regulējama ūdens temperatūra, sprauslu novietojums, strūklas intensitāte, siltā gaisa žāvēšana un apsildāms sēdeklis, nodrošina vēl lielāku komfortu un maigu, higiēnisku un pilnībā bezkontakta intīmo aprūpi.”
Mūsdienu bidē tualetes pēdējos gados ir ievērojami attīstījušās un vairs nav tikai standarta tualetes ar ūdens strūklas funkciju. Šodienas tehnoloģijas piedāvā īpaši sievietēm pielāgotus risinājumus.
Bidē vajadzētu būt katrā vannasistabā
Ja pastāv iespēja veikt šādus uzlabojumus, Dr. E. Mīkstā iesaka vannasistabā uzstādīt modernu tualeti ar sieviešu intīmās higiēnas funkciju un aicina bidē izmantot ikdienā. Pēc viņas domām, ūdens lietošana intīmās higiēnas nodrošināšanai pēc dzemdībām sniedz vairākas būtiskas priekšrocības: „Ūdens lietošana ir pilnīgi nesāpīga un efektīvi nomazgā asinis, izdalījumus un mikrobus, kas var izraisīt infekcijas dzemdē, makstī vai urīnceļos. Regulāra, maiga skalošana mazina apsārtumu, dedzinošu sajūtu un diskomfortu, vienlaikus veicinot dzīšanas procesu. Silts vai remdens ūdens atslābina muskuļus un mazina sāpes urinēšanas laikā vai hemoroīdu gadījumā. Aukstu ūdeni var izmantot, lai mazinātu pietūkumu un atvieglotu sāpes. Mazgāšanās no priekšpuses uz aizmuguri palīdz novērst baktēriju iekļūšanu urīnizvadkanālā vai makstī – risks, kas ievērojami palielinās, nepareizi lietojot tualetes papīru.”