Eksperti satraukti par Irānas jauno augstāko vadoni Modžtabu Hameneji: vēl nāksies nostaļģiski atcerēties viņa tēva laikus!
Jaunā Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa Modžtabas Hameneji izraudzīšana ASV un Izraēlas triecienos likvidētā tēva, ajatollas Ali Hameneji vietā liecina tikai vienu — Irāna ir apņēmusies konfliktā paaugstināt likmes un iespļaut sejā ASV prezidentam Donaldam Trampam, uzskata eksperti.
Kopš 1989. gada Irānā valdījušais Ali Hameneji tika likvidēts Izraēlas uzlidojumā Teherānai 28. februārī, kad sākās Izraēlas un ASV uzbrukums Irānai. Jauno režīma augstāko vadoni saskaņā ar Irānas konstitūciju izraugās 88 garīdznieki, kas veido Ekspertu sanāksmi.
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraēls Kacs jau bija paziņojis, ka jebkurš Irānas līderis, kurš stāsies ajatollas Ali Hameneja vietā, kļūs par “drošu slepkavības mērķi”, ja viņš turpinās pašreizējo Irānas politiku pret Izraēlu, cenšoties to iznīcināt. Savukārt Tramps bija paziņojis, ka viņš vēlas tikai Irānas bezierunu kapitulāciju, bet Ali Hameneji dēla ievēlēšana viņu galīgi neapmierina.
“Tas, ka varu pārņem Modžtaba, ir tas pats scenārijs,” laikraksts “The Times of Israel” citē Tuvo Austrumu institūta vecākā pētnieka Aleksa Vatankas teikto. “Tas ir liels pazemojums Amerikas Savienotajām Valstīm — veikt šāda mēroga operāciju, uzņemties tik lielu risku un nogalināt 86 gadus vecu vīru, lai rezultātā viņu nomainītu dēls, kurš ir stingrā kursa piekritējs.”
Jāpiebilst, ka Irānas sarežģītajā teokrātiskajā sistēmā augstākais vadonis ir galīgā autoritāte, tostarp ārpolitikā un Irānas kodolprogrammas īstenošanā, viņam ir arī galvenā loma attiecībās ar ievēlēto Irānas prezidentu un parlamentu.
Analītiķi norāda, ka izvēloties Modžtabu Hameneji, ļoti konservatīvo garīdznieku, kura sieva, māte un citi ģimenes locekļi gāja bojā ASV un Izraēlas triecienos, Irānas vadība nepārprotami paziņo, ka sistēmas saglabāšanas nolūkā noraida jebkādu kompromisa iespēju un ir noskaņota uz ilgstošu karu un atriebību. Informētas personas uzskata, ka Modžtaba rīkosies ātri, lai nostiprinātu savu varu, pretojoties iekšējam un ārējam spiedienam. Visticamāk, tas nozīmēs vēl plašākas pilnvaras Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusam (IRGC), vēl stingrāku “skrūvju pievilkšanu” un represijas, lai apspiestu jebkādu neapmierinātību.
“Pasaule vēl ilgosies pēc viņa tēva laikiem,” aģentūrai “Reuters” atzina kāda Tuvo Austrumu reģiona amatpersona, kurai ir tuvas attiecības ar Irānu. “Modžtabam neatliks nekas cits, kā vien demonstrēt dzelzs dūri… pat ja karš beigsies, būs smagas iekšējās represijas.”
Savukārt Tuvo Austrumu institūta vecākais pētnieks Pols Seilems norādīja, ka Modžtaba Hameneji galīgi nav tā persona, kas būtu gatava noslēgt vienošanos ar ASV vai veikt diplomātisku pavērsienu. “Neviens, kurš šobrīd nāk pie varas, nebūs spējīgs uz kompromisu,” viņš sacīja. “Tā ir stingrā kursa izvēle, kas izdarīta stingrā kursa laikā.” Viņš uzsvēra, ka Modžtabas režīms vēl vairāk pastiprinās līdzšinējo politiku. “Iekšpolitikas ziņā tas ir briesmīgi un ļoti destabilizējoši.”
Ameriku par “Lielo Sātanu” un Izraēlu par “Mazo Sātanu” ierasti dēvējošās Irānas garīdzniecības skatījumā Ali Hameneji slepkavība viņu ir pārvērtusi par “mocekli”.
“Modžtaba ir vēl sliktāks un stingrāka kursa piekritējs, salīdzinot ar savu tēvu,” brīdināja bijušais ASV diplomāts un speciālists Irānas jautājumos Alans Eirs. “Viņam būs daudz iemeslu atriebībai.” Savukārt kāda ar Persijas līča valstu valdībām saistīta persona uzsvērusi, ka Modžtabas izraudzīšana nozīmē tikai vienu: “Šādi Trampam un Vašingtonai tiek parādīts, ka Irāna neatkāpsies, viņi cīnīsies līdz galam.”
“The Times of Israel” norāda, ka 56 gadus vecais Modžtaba jau sen cīnās pret reformistiem, kuri atbalsta Irānas sadarbību ar Rietumiem. Viņa ciešās saites ar vadošajiem garīdzniekiem un IRGC, kas dominē Irānas drošības spēkos un ekonomikā, kā arī atbalsta pret Izraēlu karojošos reģionālos grupējumus, viņam nodrošina ievērojamu ietekmi valsts politiskajās un drošības institūcijās. Analītiķi atgādina, ka Modžtaba ieguva ietekmi sava tēva valdīšanas laikā kā nozīmīga figūra drošības struktūrās un to kontrolētajā plašajā biznesa impērijā, gadiem ilgi darbojoties kā “mini augstākais vadonis” Ali Hameneji paspārnē.
ASV Finanšu ministrija 2019. gadā viņam noteica sankcijas, paziņojot, ka viņš pārstāv augstāko vadoni oficiālā statusā, lai gan nekad nav ieņēmis vēlētu vai formālu amatu valdībā.