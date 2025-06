Sāpīgas sajūtas intīmajā zonā - ginekoloģe Katrīna Butāne skaidro, kas jāzina par kandidozi

Vulvas jeb ārējo dzimumorgānu nieze ir dominējošā pazīme. Vulvas dedzināšana, sāpīgums un kairinājums – arī izplatīts, un to var pavadīt sāpīga urinācija, sāpes dzimumakta laikā. Bieži sievietes sūdzas par biezpienveida – maziem graudainiem – izdalījumiem no maksts. Simptomi bieži vien kļūst izteiktāki nedēļā pirms menstruācijas. Pazīmju un simptomu intensitāte atšķiras no vieglas līdz smagai.