Internetā skaļu ažiotāžu izraisījušas Zendajas un Toma Holanda kāzu foto. Ir tikai viena problēma
Pēc ziņām par Holivudas aktieru - Zendajas un Toma Holanda kāzām, sociālos tīklus sajūsminājuši foto no pāra kāzām, ko vietnē "Instagram" ar "patīk" atzīmējuši 11 miljoni cilvēku.
Fotogrāfijās Zendaja redzama baltā līgavas kleitā un viņai ap galvu ir mežģīņu plīvurs, tikmēr Holands redzams melnā klasiskā uzvalkā. Foto ātri vien iemantojuši plašu popularitāti aktieru fanu lokā, kas izteikuši sajūsmu par "laimīgo notikumu", tomēr šajā stāstā ir viena maza problēma - foto nav īsti.
Tie tika publicēti 4. martā kādā "Instagram" kontā, un foto autors pie tiem skaidri norādīja, ka attēli ir radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tomēr tas nav kavējis fanus izteikt laba vēlējumus pārim. "Apsveicu! Vēlu jums to labāko!" norāda kāds komentētājs. "Kas par skaistu ceremoniju!" pauž vēl kāds. "No filmas līdz īstajai dzīvei!" norāda kāds cits.
Zendaja un Holands iepazinās filmas “Zirnekļcilvēks” filmēšanās laukumā, un pēc filmas pirmās daļas 2017. gadā piedalījušies trīs tās turpinājumos. Par savām attiecībām pāris publiski runā reti. Intervijā žurnālam "The Hollywood Reporter "2023. gadā Holands skaidroja, ka attiecības ir kaut kas ļoti personisks, kas nav saistīts ar viņa karjeru, līdz ar to vēlas, lai šī tēma paliktu privāta.
Tikmēr runas par iespējamu laulību joprojām nav apstiprinātas. Baumas par abu kāzām izplatījās 1. martā, kad Zendajas stilists Lo Ročs, piedaloties 2026. gada "Actor Awards" pasākumā, izteicās, ka abi aktieri, iespējams, jau kādu laiku ir precējušies.