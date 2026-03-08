Bailēs no nezināmā Dubaijā saimnieki masveidā sākuši iemidzināt savus mājdzīvniekus
Dubaijas veterinārajās klīnikās vērojams krass un satraucošs pieprasījuma pieaugums pēc pilnībā veselu mājdzīvnieku iemidzināšanas. Kara draudu un neziņas vadīti, iedzīvotāji masveidā atbrīvojas no saviem četrkājainajiem pavadoņiem.
Kā ziņo izdevums "Metro", pieaugošā spriedze reģionā likusi daudziem dzīvnieku īpašniekiem izšķirties par radikālu soli. Cilvēki nevēlas uzņemties ne finansiālo slogu, ne loģistikas grūtības, ko radītu mājdzīvnieku evakuācija vai pārvadāšana pāri robežām.
Dzīvnieku patversmju resursi Apvienotajos Arābu Emirātos ir pilnībā izsmelti. Brīvprātīgie ik dienu saņem simtiem ziņojumu par likteņa varā pamestiem suņiem un kaķiem.
Sociālo tīklu platformās publicētie materiāli iezīmē traģisku ainu: pilsētvidē arvien biežāk tiek fiksēti bezpalīdzīgā stāvoklī pamesti dzīvnieki, savukārt pie patversmēm regulāri tiek atstātas kastes ar jaundzimušiem kucēniem un kaķēniem
Īpaši kritiska situācija izveidojusies pie Omānas robežas. Cilvēki, kuri cerējuši pamest valsti šajā virzienā, savus uzticamos biedrus vienkārši pametuši tuksneša klajumos. Tas noticis pēc tam, kad robežsardzes dienesti lieguši šķērsot robežu kopā ar dzīvniekiem.
Eksperti brīdina, ka šī parādība nav tikai humāna katastrofa dzīvnieku labturības jomā. Nekontrolēts klaiņojošu dzīvnieku skaita pieaugums pilsētvidē un pierobežas zonās rada būtiskus sabiedrības drošības un epidemioloģiskos riskus.