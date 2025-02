Atklāja retu slimību: vai tas nozīmē dzīvi bez bērniem? Atbild ginekoloģe Vija Veisa

Vēl kāds svarīgs aspekts – pacientiem, kuriem slimības dēļ ilgstoši jāsaņem imūnsupresīva terapija, ir augstāks risks attīstīties cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izraisītām onkoloģiskām slimībām, un biežākā no tām sievietēm ir dzemdes kakla vēzis. Lai šo risku mazinātu, ļoti būtiski ir vakcinēties pret CPV. Latvijā no 12 līdz 17 gadus veciem jauniešiem tā ir valsts apmaksāta, bet bieži retās slimības atklāj vēlākā vecumā un vakcinācijas iespēja iepriekš nav bijusi, – tad šī CPV vakcīna jāapmaksā no personīgajiem līdzekļiem.