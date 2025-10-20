“Miljonāra meitiņa māca dzemdēt!” Soctīklotāji sašutuši par viedokli, ka radīt pēcnācējus ir katras sievietes pienākums
Pamatīgu vētru soctīklos izraisījis publicistes Agneses Irbes viedoklis, ka radīt pēcnācējus ir katras sievietes pienākums.
Intervijā TV3 raidījumam “Zilonis studijā” viņa sacīja: “Tas vispārīgi ir pienākums, un tā par to arī vajag domāt. Pastāv izņēmumi, bet absolūti lielākajai daļai cilvēku tas ir pienākums, uzdevums pret viņu dzimtu, pret vecākiem, vecvecākiem.”
Bijušā Latvijas premjera Māra Gaiļa meitas teiktais izraisījis soctīklotāju sašutumu. Viens no komentētājiem ir tiešs: “Atkal miljonāri māca dzemdēt!”
Tikmēr cits norāda, ka vispirms, lai būtu vēlme radīt bērnus, jānodrošina normālas algas.
Dzimstības trūkums ir socioekonomisks faktors. Ja šie tik ļoti grib, lai ir bērni, tad vajag normālas algas, darbastundu reformas, un kārtīgu, drošu valsti, kur nebaida cilvēkus ar 'KRIEVS NĀK'.— Pikseļmāja (@Susmanyelel) October 20, 2025
Cilvēkiem būs nauda un laiks? Cilvēkiem būs bērni.
Konservatīvajiem to nesaprast.
Savu sašutumu vietnē Threads.com neslēpj vēl kāda sieviete, norādot, ka nevienai sievietei nav pienākums dzemdēt: “Viņa var vienkārši aizvērties? Nevienai sievietei nav pienākums dzemdēt, mēs neko neesam parādā valstij. Tas, ka sarūk iedzīvotāju skaits ir likumsakarīgi un sekas no valdības pieņemtajiem lēmumiem. Nevienam vīrietim, pat ja tas ir sievietes vīrs, nevar būt teikšana par viņas ķermeni un līdz ar to augli. Tad lūdzu izņemiet 2 nedēļu vecu embriju ārā un tālāk varat uzturēt un audzināt kā jums patīk. Izskatās, ka nākotnē embrijam būs vairāk tiesību kā sievietēm. Tā nokaitināja!"
Taču ir arī pretēji viedokļi:
Vecumā mēs visi būsim atkarīgi no kāda bērniem. No sabiedrības viedokļa bērni ir nepieciešami sabiedrības izdzīvošanai. Bez bērniem pensijai un naudai nav vērtības. Kamēr spēka sociālais kontrakts, ka bērni ir visiem vai gandrīz visiem, tikmēr viss labi. Bet sociālais kontrakts…— Uldis Berzins 🇱🇻🇺🇦 (@UldisBerzins22) October 20, 2025
Iepriekš vēstīts, ka Latvijā dramatiski sarucis jaundzimušo skaits - šogad astoņos mēnešos reģistrēti 7837 jaundzimušie, kas ir par 11,3% jeb 1000 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2025. gada astoņos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 4083 bija zēni, kas ir par 5,5% jeb 238 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, un 3754 bija meitenes, kas ir samazinājums par 16,9% jeb 762.
Augustā Latvijā reģistrēti 1074 jaundzimušie, kas ir par 7% jeb 81 mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 547 zēni un 527 meitenes.
Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,829 miljoni.