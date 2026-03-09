Pasaulē
Šodien 10:27
VIDEO: Vācijā meteorīts izsit jumtu un ielido guļamistabā
Vācijas rietumu pilsētā Koblencā 8. marta vakarā meteorīts uzkritis uz dzīvojamās mājas jumta.
“Šovakar ap plkst. 19.00 Koblencas Gīlsas rajonā uz dzīvojamās mājas jumta nokrita apdedzis debess ķermenis. Neviens nav cietis,” teikts Koblencas policijas paziņojumā.
Meteorīta fragments izsita jumtu un pēc tam iekrita mājas guļamistabā, taču tajā brīdī cilvēku telpā nebija.
Policijas pārstāvis pavēstīja, ka nokritušie meteorīti bojājuši jumtus un mājas arī citos reģionos — šādi ziņojumi saņemti, piemēram, no Hunsrīkas un Eifeles apgabaliem.
Saskaņā ar Kaizerslauternas policijas sniegto informāciju, aculiecinieki ziņojuši par “ugunīgiem uzplaiksnījumiem” debesīs, un daži bažījušies, ka tā varētu būt raķete, taču “nav nekādu pazīmju par ar drošību saistītu incidentu”, piebilda policijā.