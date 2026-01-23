30 dienas bez pilītes alkohola: lūk, kā tas ietekmē organismu
Daudzi cilvēki šo gadu sākuši ar jauniem izaicinājumiem. Viens no populārākajiem - nelietot alkoholu visu janvāri (jeb "Dry January" - sausais janvāris). Visbiežāk par galveno mērķi tiek nosaukta vēlme atbrīvoties no "svētku sekām", taču, pamanot efektus, daži prāto – varbūt veselības apsvērumu dēļ šo mēnesi vajag pagarināt?
Pirmkārt, uzreiz jāuzsver, ka ieguvumi, ko cilvēks izjūt pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas, atšķiras. Tie ir atkarīgi no viņa individuālajiem paradumiem un veselības rādītājiem. Tomēr, pārtraucot lietot alkoholu, ikviens cilvēks izjutīs lielāku vai mazāku efektu.
Kā organisms reaģē uz alkohola lietošanas pārtraukšanu?
Rekha B. Kumara, Amerikas Aptaukošanās medicīnas padomes medicīniskā vadītāja, skaidro, ka cilvēkam, kurš parasti alkoholu lietojis minimāli, bet nolēmis no tā pilnībā atteikties uz mēnesi vai ilgāk, vispirms vajadzētu justies, ka viņš labāk kontrolē savu psiholoģisko labsajūtu, raksta "Healthline". Tikmēr tiem, kuri alkoholu lietojuši biežāk, salīdzinoši ātri vajadzētu pamanīt pozitīvas izmaiņas savā fiziskajā labsajūtā, piemēram, labāku miegu un svara zudumu.
Kanzasas Universitātes Medicīnas centra klīniskās laboratorijas doktors Amitava Dasgupta tam piekrīt – pēc viņa teiktā, pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas uz mēnesi vislielākos rezultātus ātri izjutīs tie, kas alkoholu lietoja krietni vairāk nekā minimāli. Lai gan ir skaidrs, ka ieguvumi ir redzami ikvienam, kurš nolemj atteikties no šī kaitīgā ieraduma. "Pētījumi liecina, ka pārmērīga alkohola lietošana pat reizi mēnesī palielina sirds un asinsvadu slimību un insulta risku," sacīja A. Dasgupta.
Kas notiek, ja 30 dienas nelieto alkoholu?
Tomēr Pasaules Veselības organizācija (PVO) norāda, ka nav tāda alkohola patēriņa daudzuma, kam nebūtu negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību. Pilnīgi visiem - gan tiem, kas alkoholu lieto mēreni, gan tiem, kas lieto bieži vai pārmērīgi, - tāpat mēnesi ilgs pārtraukums jau var nest pozitīvu ietekmi. Bet vēl ilgāks periods – vēl labākus rezultātus.
Atjauno aknu bojājumus
Laika gaitā tiem, kas lieto pārāk daudz alkohola, attīstās aknu ciroze. "Tas nenotiek vienas nakts laikā, bet ikvienam, kurš dzer pārāk daudz, t. i., vairāk nekā divus dzērienus dienā vīriešiem un vairāk nekā vienu sievietēm, aknās attīstās izmaiņas. Pārtraucot alkohola lietošanu, šīs izmaiņas ir atgriezeniskas, un aknas var atgriezties normālā stāvoklī," sacīja A. Dasgupta.
Pozitīvas izmaiņas var redzēt dažu nedēļu laikā pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas.
Viņš piebilst - tā kā aknas ir izturīgs orgāns, pozitīvas izmaiņas var redzēt dažu nedēļu laikā pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas. Turklāt, nelietojot alkoholu, aknas var koncentrēties uz citām pamata un ļoti svarīgām dzīvībai un veselībai svarīgām funkcijām – piemēram, citu organisma ražoto toksīnu sadalīšanu, tauku un lieko hormonu metabolizēšanu.
Zemāks vēža risks
Alkohola lietošana tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem faktoriem, kas nodara kaitējumu organismam un noved pie hronisku un onkoloģisku slimību attīstības. Alkohola lietošana ir saistīta ar vairākiem vēža veidiem, tostarp: galvas un kakla, barības vada, aknu, krūts un kolorektālo vēzi.
Sākot ar 2013. gadu, aptuveni 3,5 procenti no visiem vēža izraisītiem nāves gadījumiem Amerikas Savienotajās Valstīs bija saistīti ar alkohola lietošanu. Daži pētījumi liecina, ka pat mērena alkohola lietošana var palielināt vēža risku. 2024. gada pētījumā atklāts, ka mērena alkohola lietošana nesniedz nekādu labumu gados vecākiem pieaugušajiem un palielina nāves risku no vēža un citām slimībām.
Svara zudums
Pārmērīga alkohola lietošana var izraisīt svara pieaugumu, tāpēc dažiem cilvēkiem atteikšanās no alkohola var palīdzēt zaudēt svaru. "Esmu ieteicis dažiem pacientiem, kuri jau ir optimizējuši visus pārējos dzīvesveida aspektus - veselīgu ēšanu, vingrošanu, pietiekamu miegu un stresa pārvaldību -, eksperimentēt un pilnībā pārtraukt alkohola lietošanu. Tas ir paredzēts, lai novērtētu alkohola ietekmi uz svara pieaugumu," sacīja R.B. Kumars.
Speciālists apliecināja, ka alkohols nav būtisks veids, kā zaudēt svaru, un šī problēma ir jāskata visaptveroši, taču alkohols noteikti var būt iemesls, kāpēc nevar ne zaudēt svaru, ne arī pieņemties svarā, kas daudziem cilvēkiem noteiktās situācijās ir ļoti būtiski.