Tava seja tevi nodod: pazīmes, ka tu lieto pārāk daudz alkohola
Cilvēka seja var lieliski atklāt viņa tieksmi pārmērīgi lietot alkoholu. Ja nevari pavadīt vakaru bez glāzes vīna, tava seja var signalizēt citiem par šo "noslēpumu".
Svarīgākās pazīmes, kas liecina, ka cilvēkam rūpīgi jāpārdomā savas attiecības ar alkoholu, apkopo Postimees.ee.
Pietūkusi seja
Pārmērīgas alkohola lietošanas dēļ organismā sāk uzkrāties daudz ūdens, kas izraisa sejas pietūkumu, lūpu līniju un vaigu deformāciju. Kad aknas vairs nespēj tikt galā ar toksīniem, tie sāk parādīties sejā.
Dzērāja deguns
Cilvēkiem, kuri lieto pārāk daudz alkohola, deguns, šķiet, pietūkst.
Tumši loki zem acīm
Garas naktis ar vīnu parasti saīsina miegu, un laika gaitā zem acīm sāk parādīties tumši loki.
Pārplīsuši asinsvadi
Ilgstoša alkohola lietošana var izraisīt asinsvadu plīsumu.
Apsārtusi āda
Alkohols paplašina asinsvadus sejā, izraisot tās apsārtumu. Cilvēks pastāvīgi izskatās tā, it kā tikko būtu iznācis no pirts.
Grumbas
Alkohols dehidrē organismu un sausina ādu. Slikts miegs arī veicina intensīvāku grumbu veidošanos.
Trausli mati un nagi
Dehidratācijas dēļ nagi kļūst trausli, mati sāk lūzt un izkrist. Īpaši cilvēkiem, kuri ir pārguruši un izsmelti, un šis stāvoklis bieži pavada tos, kuriem ir problēmas ar alkoholu.
Iekrāsoti vai dzeltenīgi zobi
Sarkanvīns, kokteiļi un skābi dzērieni ir zobu ienaidnieki, tāpēc pastāvīga alkohola lietošana atstāj pēdas – zobi sāk dzeltēt, un uz tiem sāk parādīties plankumi.
Liels vēders
Alkohols paaugstina estrogēna līmeni un samazina testosterona veidošanos, kas ir saistīta ar tauku uzkrāšanos jostasvietā, īpaši vīriešiem.
Dzeltenīga āda
Dzeltenīga āda var būt ļoti nopietns signāls, ka aknas izmisīgi lūdz palīdzību. Labā ziņa: ja rīkosieties laicīgi, varēsiet to labot. Sliktā ziņa: ja to nedarīsiet, sekas var būt ļoti nopietnas.
Slikta elpa
Aknas smagi strādā, lai pārstrādātu visu alkoholu, bet daļa no tā joprojām "iznāk" citos veidos – urīnā, izelpotā gaisā un sviedros.
Svara pieaugums
Tiek lēsts, ka viens grams alkohola satur aptuveni septiņas kalorijas. Tas ir gandrīz tikpat daudz, cik tīros taukos! Tomēr atšķirībā no taukiem vai olbaltumvielām šīs kalorijas ir pilnīgi bezjēdzīgas – nav vitamīnu, nav minerālvielu, nav uzturvielu. Tas ir tikpat noderīgi kā ēst papīru. Šīs kalorijas rodas ne tikai no alkohola. Daudzi dzērieni satur arī cukuru un cieti, kas ievērojami palielina kaloriju skaitu. Turklāt, sākot pārmērīgi lietot alkoholu, mūsu ķermenis aptur visus citus labvēlīgos procesus – tauku dedzināšanu un uzturvielu uzsūkšanos. Visi resursi tiek novirzīti toksīnu (t. i., alkohola) izvadīšanai. Ir svarīgi uzraudzīt gan savu veselību, gan izskatu, lai varētu laikus pamanīt iespējamās izmaiņas un veikt nepieciešamos pasākumus. Nekontrolētai alkohola lietošanai ir nopietnas sekas. Ja mēdzat bieži pārspīlēt tā lietošanu, ir vērts ņemt vērā, ka sekas neaprobežojas tikai ar rīta galvassāpēm.