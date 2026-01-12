Polijā piedzimis bērniņš ar bīstamu alkohola saturu asinīs, mammai draud lielas nepatikšanas
Polijas likumsargi sākuši izmeklēšanu sakarā ar to, ka alkohola reibumā esošai sievietei piedzimis bērns, kura asinīs bija dzīvību apdraudošs alkohola līmenis.
1,5 promila alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim.#Lubelskiehttps://t.co/HZBNhBXUyS— Radio Lublin (@RadioLublin) January 9, 2026
38 gadus vecai sievietei bija 3 promiļu alkohola saturs asinīs, kad viņa 8. janvārī tika nogādāta Ļubļinas vojevodistes Tomašovas Lubelskas pilsētas slimnīcā. Vietējie plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka sievietei bija 36. grūtniecības nedēļa, un viņas dzīvesbiedrs bija izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Polijas ziņu aģentūra PAP vēsta, ka ārsti nolēma veikt ķeizargriezienu, tā kā nedzimušā bērniņa dzīvība un veselība bija nopietni apdraudēta. Asins analīzes parādīja, ka jaundzimušā asinīs alkohola saturs bija 1,5 promiles.
Viņa mamma joprojām ir slimnīcā, bērna stāvoklis ir stabils. Ja sievieti apsūdzēs nopietna kaitējuma nodarīšanā bērnam, notiesājoša sprieduma gadījumā viņai draud līdz piecu gadu ieslodzījums.