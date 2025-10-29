Arvien populārāki kļūst bezalkoholiskie vīni, bet - vai tas tiešām ir vīns vai gāzēts "pļumpūdens"? Skaidro vīnzinis Jānis Kaļķis
Bezalkoholisko dzērienu iegūšanas metodes ir dažādas. Dažāda ir arī to kvalitāte, garša un cena, tāpēc ir vērts sev godīgi atbildēt – ko vēlos no bezalkoholiskā dzēriena lietošanas?
Bezalkoholiski dzērieni ir dēvējami par sava veida modes tendenci, un grūti pateikt, kas bija pirmais - patērētāji, kas sāka pieprasīt kvalitatīvus dzērienus bez grādiem vai ražotāji, kam iepatikās radoši eksperimenti un mēģinājumi saglabāt izcilu dzēriena garšu, bet “iztvaicēt” alkoholu. Kā īsti tiek iegūti bezalkoholiskie vīni un vai visi bezalkoholiskie dzērieni šajā kategorijā ir vienādi, skaidro AlkOutlet un vīnzinis Jānis Kaļķis.
Fakts paliek fakts – bezalkoholiskie dzērieni kļūst arvien populārāki un arī arvien kvalitatīvāki. Lai gan par bezalkoholisko vīnu pieņemts saukt teju katru mazāk cukurotu dzērienu pieaugušiem cilvēkiem, liela daļa šo dzērienu nemaz nav vīni – šajā kategorijā ir gan limonādes, gan vīna dzērieni, gan vīni, kas no saviem “reibinošajiem brāļiem” atšķiras vien ar to, ka vīna darīšanas procesā tie “izgājuši cauri” vēl vienai procedūrai – alkohola reducēšanai.
Kā šajā klāstā neapjukt un cerībā iegādāties vīnu bez alkohola neaiznest mājās gāzētu “pļumpūdeni”? Te ir vērts ņemt vērā divas lietas - pirmkārt, lasīt, kas rakstīts uz etiķetes; otrkārt, atcerēties, ka vīns maksā vīna cenu arī tad, ja “grēcīgie” alkohola procenti no tā ir izkūpināti gaisā.
Ja vēlies baudīt vīna garšas, aromātus un vienlaikus saglabāt skaidru prātu, izvēlies dzērienus, kam virsū rakstīts “bezalkoholisks vīns” vai “dealkoholizēts vīns”.
Lai arī jēdziens “dealkoholizēts vīns” dzērienu apzīmēšanai mūsu leksikai ir salīdzinoši jauns termins, tieši šis jēdziens visprecīzāk raksturo vīndarīšanas procesu, kura rezultātā ir panākts, ka pudelē nokļūst klasiskas vīna garšas un aromātu pilns dzēriens, kas nesatur alkohola.
Dealkoholizēts vīns tiek ražots tādā pašā veidā, kā parastais vīns, taču fermentācijas rezultātā radušos alkohola pēc tam atdala un iztvaicē, iegūstot dzērienu ar ļoti, ļoti zemu alkohola procentu (aptuveni 0,5% tilp.). Tā kā šādu alkohola procentu bieži vien satur arī kefīrs vai gatavi augļi, šāds vīns drīkst tikt klasificēts kā bezalkoholiskais vīns. Alkohola atdalīšanu var veikt dažādi – parasti tas notiek, izmantojot speciālas destilācijas kolonnas, reversās osmozes tehniku vai lietojot vakuumu. Mūsdienās populārāka kļūst tieši vakuuma dealkoholizēšana, jo šī metode ļauj veiksmīgāk saglabāt vīna garšu un aromātus. Starp citu, līderpozīcijas vakuuma dealkoholizēšanas tehnoloģiju attīstībā šobrīd pieder Vācijai – te savus vīnus bieži vien dealkoholizē arī vīna pasaules flagmaņi - spāņi, itāļi, francūži.
Bezalkoholisko vīnu plauktos bieži var nopirkt arī vīna dzērienus. Šie, līdzīgi kā alkoholiskie vīnu saturošie dzērieni, ir ražoti no vīna, tomēr tam piejaukti dažādi piemaisījumi – sulas, gāzēts ūdens. Vīna garšas nianses sajust var, taču nekāds dižs garšas baudījums nesanāks.
Un visbeidzot ir arī bezalkoholiski dzērieni, kas sevi piesaka kā vīnu vai sidru aizstājējus, taču būtībā ir limonāde, kam pievienots mazāk cukura. Šīm pudelēm vīns nav stāvējis ne tuvumā –
tik, cik reizēm tādus pamanās saražot arī zināmi dzērienu ražotāji, pārdošanas apjomus vairojot uz savu alkoholisko izstrādājumu popularitātes bāzes. Vai tas ir kas slikts? Nebūt ne – galvenais, zināt, ko pērc!
Bezalkoholisko dzērienu iegūšanas metodes ir dažādas. Dažāda ir arī to kvalitāte, garša un cena, tāpēc ir vērts sev godīgi atbildēt – ko vēlos no bezalkoholiskā dzēriena lietošanas?
Ja vienkārši vēlies piedalīties rituālā, droši vari izvēlēties to, kas spēj sniegt labāko garšas – cenas attiecību. Glāzē vienlīdz glīti izskatīties arī tādi dzērieni, kam ar vīnu nav nekāda sakara. Savukārt, ja gribi izbaudīt vīna garšu un aromātus, taču nevēlies piedzīvot alkohola reibumu – ir vērts izvēlēties kādu no dealkoholizētā vīna pudelēm.
Tiesa, jāatceras, ka par šādu pudeli būs jāmaksā tikpat, cik par līdzvērtīgu alkoholisko versiju. Vīns paliek vīns, un tā ražošana maksā. Patiesībā bezalkoholiskā vīna ražošana maksā pat vairāk – kā nekā, šim dzērienam jāpiedzīvo vēl viena salīdzinoši sarežģīta un dārga procedūra, lai zaudētu raudzēšanas procesā sūri grūti iegūto alkoholu.
Labā ziņa mums, patērētājiem, ir tāda, ka ir varianti! Un labi, ka tā, jo pārmērīga alkohola lietošana tiešām ir kaitīga veselībai.