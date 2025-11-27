Kā atteikšanās no alkohola var kļūt par atspēriena punktu? Lapmežciema tautas namā notiks neparasts impulsu vakars
Šo piektdien Lapmežciema tautas namā notiks bezmaksas sarunu impulsu vakars "Ceļā uz sevi", kurā atklāti runās par skaidrību, veselīgām ikdienas izvēlēm un kustības dziedinošo spēku. Vakaru vadīs Agris Starts, radot drošu telpu pārmaiņu iedvesmai un dzīvei bez alkohola.
Reizēm, rudens drūmajos vakaros nevajag neko vairāk kā īstu, dzīvu, mierīgu un iedvesmojošu sarunu. Ņemot vērā lielo atsaucību, aicinām apmeklēt jau otro sarunu impulsu vakaru Lapmežciemā" "Ceļā uz sevi" bez ieejas maksas Lapmežciema tautas namā, 28. novembrī plkst. 19:00.
Kā dzīvot skaidrāk, vieglāk un veselīgāk? Kā atteikšanās no alkohola var kļūt nevis par ierobežojumu, bet par atspēriena punktu pilnvērtīgākai dzīvei? Un kā kustība, domāšana un ikdienas ieradumi var palīdzēt to paveikt? 28. novembrī plkst. 19:00 Lapmežciema tautas namā notiks Sarunu impulsu vakars, kurā atklāti runās par:
- Skaidrību – kā apzināta izvēle un ceļš pie sevis
- Veselīgu dzīvesveidu – nevis kā mērķi, bet kā ikdienas principu
- Kustību – kā dziedinošu spēku ķermenim un garam
Vakaru vadīs Agris Starts – supervizors, mediators, SIA "Mentālās veselības centrs" valdes loceklis. Viņš sarunu vadīs ar pieredzi, cieņu un izpratni par cilvēka iekšējo ceļu pārmaiņu virzienā.