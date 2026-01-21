Stiprā alkohola tirgū iestājusies krīze; ekspertus tas nepārsteidz
Pieprasījums pēc tekilas, konjaka un viskija pasaulē samazinās, un ražotāji ir spiesti koriģēt savu stratēģiju, cenas un sortimentu.
Rekordliels — 22 miljardu ASV dolāru — stipro alkoholisko dzērienu krājums uzkrājies pasaules alkohola ražotāju noliktavās strauja pieprasījuma krituma dēļ, ziņo "Financial Times". Saskaņā ar izdevuma datiem, neizpārdotās produkcijas apjoms sasniedzis augstāko līmeni pēdējās desmitgades laikā.
Starp cietušajiem ir tādi nozares līderi kā "Diageo", "Pernod Ricard", "Rémy Cointreau" un citi. Tiek ziņots, ka vien "Rémy Cointreau" noliktavās uzkrāto krājumu vērtība sasniedz 2 miljardus ASV dolāru, kas ir pielīdzināma uzņēmuma tirgus kapitalizācijai.
Ražotāji ir spiesti apturēt ražošanu un samazināt cenas. "Financial Times" raksta, ka Japānas grupa "Suntory" vismaz uz gadu slēgusi savu flagmaņa "Jim Beam" burbona ražotni Kentuki štatā, savukārt "Diageo" līdz vasarai apturējis viskija ražošanu savās ražotnēs Teksasā un Tenesī.
Vienlaikus premium klases stiprā alkohola segmentā vērojams ievērojams cenu kritums: "Hennessy" konjaka pudeles cena ASV samazinājusies no 45 līdz 35 dolāriem.
Uz veselību!
Analītiķi gan nav pārsteigti un uzskata notiekošo par paredzamu tirgus bremzēšanos pēc pandēmijas laika uzplaukuma, kas, viņuprāt, nevarēja turpināties bezgalīgi.
Toreiz izolācijā nonākušie cilvēki patiešām sāka lietot alkoholu vairāk: 2020. gada beigās "Diageo" grupa (zīmoli "Johnnie Walker", "Guinness") ziņoja, ka tās tekilas pārdošanas apjomi pieauguši par 80%.
Pašreizējā pārprodukcijas krīze ražotājiem ir plānošanas kļūdu rezultāts, raksta eksperti, kā arī, iespējams, sekas pēc koronavīrusa pandēmijas sekojušajam pieprasījuma pieaugumam pēc veselīga dzīvesveida un apzinātības.
ASV saskaņā ar "Gallup" pētījuma rezultātiem par pagājušo gadu tikai 54% pieaugušo paziņojuši, ka lieto alkoholu, un tas ir zemākais rādītājs 90 gadu ilgajā aptaujas vēsturē. Salīdzinājumam — 2023. gadā alkohola lietošanu atzina 62% amerikāņu respondentu.
Līdzīga aina vērojama Austrālijā, Lielbritānijā un vairākās Eiropas valstīs: jo jaunāka ir vecuma grupa, jo lielāka iespējamība, ka tajā būs cilvēki, kuri alkoholu nelieto vai lieto ļoti maz.
Alkohola ietekme
Alkohols nodara kaitējumu uzreiz vairākās "dimensijās": runa ir par veselības zaudēšanu, ceļu satiksmes negadījumiem, bīstamu uzvedību un traumām.
Pētījumi liecina, ka īpaši ievainojami ir jauni vīrieši, turklāt pārmērīgas alkohola lietošanas risks ar smagām un pat letālām sekām palielinās sociālajās grupās ar zemiem ienākumiem.
Vienlaikus sociologi norāda uz skaidrā dzīvesveida popularizēšanos.