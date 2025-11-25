Viņš sāka lietot alkoholu, iesaistījās romānā ar kolēģi. Reāla problēma - vīriešu vientulība
Daudzi vīrieši tikuši audzināti pēc "puikas neraud" metodes, tāpēc viņiem ir grūti atvērties un veidot emocionālas saites. Tas rada lielu vientulības risku, īpaši vecumdienās un tad, ja zaudēta ģimene. Ir skaidrs - nepieciešams plašāks atbalsts un iejaukšanās, lai efektīvi risinātu vīriešu vientulības problēmas.
Vīrieši bieži tiek mācīti slēpt savas emocijas un uzskatīt tās par vājuma pazīmi. Tas var izraisīt grūtības izveidot dziļas un nozīmīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, vietnē Theguardian.com raksta Dr. Ksavjērs Mulenga, atkarību psihiatrs Sidnejā. Šādi var tik veicināta arī vientulības un izolācijas sajūta, jo vīrieši var justies, ka viņiem nav pieņemami meklēt emocionālu atbalstu.
Zēni un vīrieši nejūt atbalstu skolā un vēlāk darbā
Ričards Rīvss savā grāmatā "Of Boys and Men" apraksta dažādus faktorus, kas liek zēniem un vīriešiem justies, ka viņi ir izslēgti no sabiedrības un neveiksmīgi dažādās sistēmās. Viņa pētījumi atklāj, ka zēni un vīrieši bieži vien jūtas, ka ne izglītības, ne darba sistēma viņus neatbalsta. Tas var novest pie zemāka pašvērtējuma un motivācijas trūkuma. Rīvsa grāmata izceļ arī nepieciešamību pēc labākas atbalsta sistēmas un izglītības reformām, kas ņemtu vērā zēnu un vīriešu īpašās vajadzības.
Vientulība pēc šķiršanās vai draugu zaudēšanas, jo atrast partneri vai jaunas draudzības vecumdienās ir grūtāk
Lielas grūtības rodas arī pēc attiecību beigām, īpaši, ja viņi neatrod jaunu partneri. Šķiršanās var būt īpaši grūtas vīriešiem, kuriem trūkst emocionālu atbalsta tīklu. Ja viņi neatrod jaunu partneri, vientulības sajūta var vēl vairāk saasināties, sākties depresija, trauksme un citas psihiskās veselības problēmas. Daudzi vīrieši piedzīvo vientulību arī draugu zaudēšanas dēļ, īpaši vecumā. Kad vīrieši zaudē partnerus un draugus, viņu sociālais loks ievērojami sašaurinās. Vecumdienās tas var radīt īpaši smagas sekas, jo vecākiem cilvēkiem ir grūtāk veidot jaunas draudzības un attiecības. Vientulība šajā dzīves posmā var izraisīt nopietnas fiziskās un psihiskās veselības problēmas.
Zaudēja ģimeni un pēc tam visu pārējo
Psihiatrs Mulenga kā piemēru min sava pacienta 49 gadus vecā pārdošanas menedžera Kolina gadījumu. Viņš piecas nedēļas ārstējies slimnīcā, psihiskās veselības nodaļā. Kolinam jau bija psihiskas dabas problēmas, kuru dēļ bija jālieto medikamenti, taču viņš to nedarīja. Ārstēšanās režīma neievērošanas dēļ veselības problēmas saasinājās, viņš sāka arī lietot alkoholu un iesaistījās romānā ar kolēģi. Kad sieva to uzzināja, viņa pieprasīja šķiršanos, un Kolins bija spiests pamest ģimenes māju. Alkohola lietošana un nesenā šķiršanās no sievas vēl vairāk saasināja viņa psihiskās problēmas. Kolinam tagad bija jādzīvo vienam. Šī situācija radīja arī emocionālas un psiholoģiskas grūtības, kas ietekmēja viņa spēju tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Kolina gadījums parāda, cik svarīga ir regulāra medikamentu lietošana un atbalsta sistēmas klātbūtne. Kaut arī viņš sāka regulāri lietot medikamentus un apmeklēt terapiju, Kolins joprojām cīnījās ar vientulību un grūtībām atgriezties darbā. Emocionālās problēmas un vientulība nemazinājās. Atgriešanās darbā bija sarežģīta un radīja papildu stresu. Kolina gadījums parāda, ka medicīniskā un terapijas aprūpe ne vienmēr ir pietiekama, lai risinātu dziļākas emocionālās problēmas. Kad bija kārtējais psihiskās veselības problēmu saasinājums, Kolins neieradās uz plānoto pārskata tikšanos darbā. Divas nedēļas vēlāk viņš izdarīja pašnāvību, atstājot savus tuviniekus sērās un neskaidrībā. Viņi joprojām mēģina saprast, kas bija noticis nepareizi.
Zēniem un vīriešiem jāpalīdz jau no agrīna vecuma, citādi nekas nemainīsies
Psihiskās veselības aprūpes sistēmai nav viegli palīdzēt vientuļiem vīriešiem, taču ir skaidrs, ka ir nepieciešams plašāks atbalsts, jo bez tā nekas nemainīsies. Daudzi vīrieši neuzticas palīdzības tālruņiem un cīnās ar individuālo terapiju. Ir nepieciešams izstrādāt jaunas stratēģijas un politikas, lai palīdzētu zēniem un vīriešiem jau no agrīna vecuma. Pamatlietas, piemēram, vingrošana, veselīgs uzturs un laba miega higiēna, var palīdzēt, bet tas nav pietiekami, lai efektīvi risinātu vīriešu vientulības problēmas.