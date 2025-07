Vienlaikus krieviem ir delikāti neviennozīmīga attieksme pret Azerbaidžānu. No vienas puses ar labvēlību tiek runāts par Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu, no otras tiek vaimanāts, ka Rietumi grib "uzkundzēties" šai valstij un atsvešināt to no Krievijas, tostarp, lai iegūtu piekļuvi Kaspijas jūrai.