Aldis Gobzems apgalvo, ka Horens Stalbe uzbrucis bērnam; mūziķis sauc to par viltus ziņām
Bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems sociālajos tīklos pavēstījis, ka mūziķis Horens Stalbe ir uzbrucis septiņgadīgam bērnam. Mūziķis portālam Jauns.lv izklāsta savu redzējumu par publiskoto.
Gobzems publicējis it kā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes lēmumu, kurā, pamatojoties uz iesniegumu, konstatēts, ka laikā no 6. līdz 8. augustam Salacgrīvā Horens Stalbe pret mazgadīgu bērnu veicis emocionālu un fizisku vardarbību. Tas izpaudies tā, ka Stalbe ar basketbola bumbu trīs reizes iesitis bērnam pa vēderu, ar kāju iespēris pa potīti, kā arī pacēlis bērnu no zemes aiz vēdera un nometis zemē.
Telefonsarunā ar Jauns.lv Horens norāda, ka saistībā ar šo ziņu no draugiem saņem vien smaidiņus. Tāpat viņš atzīst, ka netaisās iepazīties ar Alda Gobzema apvainojumiem, uzsverot, ka tās ir viltus ziņas un to pierāda kaut vai apstāklis, ka Valsts policija ar viņu par šādu notikumu pat nav sazinājusies.
“Šodien ir 12. augusts, bet Valsts policija ar mani [par šādu iesniegumu] nav sazinājusies un nav sniegusi nekādu informāciju. Šādu ziņu var izplatīt par jebkuru cilvēku, kurš tev nepatīk,” viņš saka.
Viņš arī piebilst, ka “Aldis Gobzems to var izdarīt, jo atrodas Spānijā, un tikai tāpēc viņš joprojām nav arestēts par saviem noziegumiem.”