VIDEO: aculiecinieks Siguldas pusē nofilmē, kā automašīna traucas virsū peldētājiem - cilvēki knapi pagūst aizmukt

Vakar, 11. augustā, ap pulksten 17.00 Siguldas novadā, Peltēs, pēc policijas rīcībā esošās informācijas, transportlīdzekļa "Volkswagen golf" vadītājs, atstājot automašīnu, nebija veicis visu nepieciešamo, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas.

Rezultātā transportlīdzeklis sabojāja trīs koka soliņus un ieripoja Roķēnu ūdenskrātuvē. Par notikušo Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu. Video dzirdams, kā fonā kliedz vīrietis, brīdinot cilvēkus pamukt malā.

