Pilnīgi citas noskaņas valda Krievijas militāro mikroblogeru vidē, vēsta ASV domnīca "Kara pētījumu institūts" (ISW). "Krievijas amatpersonas un militāro blogeru pārstāvji turpina vainot Krievijas vadību nespējā aizsargāt Krievijas militāro infrastruktūru no Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem - plaši izplatīta sūdzība visa kara laikā pēc veiksmīgiem Ukrainas triecieniem. Krievijas Valsts domes deputāts un bijušais Dienvidu militārā apgabala komandiera vietnieks atvaļinātais ģenerālleitnants Andrejs Guruļovs (kurš iepriekš kritizēja Krievijas Aizsardzības ministriju, un Valsts dome vēlāk nobalsoja par viņa atcelšanu no amata domes Aizsardzības komitejā) vainoja Krievijas specdienestus nepietiekamā gaisa bāzu aizsardzībā un kravas automašīnu piebraukšanā tuvu mērķiem. Krievijas militāro blogeru pārstāvji apgalvoja, ka Krievijas augstākā militārā vadība turpina ignorēt nepieciešamību aizsargāt militāros objektus un ir paļāvusies uz to, ka daudzi kritiski svarīgi militārās infrastruktūras objekti atrodas tālu no Ukrainas. Militāro blogeru pārstāvji apgalvoja, ka šī attieksme ir atkārtoti novedusi pie "masveida" neveiksmēm un Ukrainas spējas pārkāpt Krievijas robežas un gaisa telpu," raksta ISW.