Jūlijs Krūmiņš pēc 66 gadiem satiek skolasbiedreni
Miljonārs Jūlijs Krūmiņš bija patiesi pārsteigts un saviļņots, kad, apmeklējot tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres darbu personālizstādi "Maģiskais vīruss" Valmieras muzejā, viņu uzrunāja kāda nepazīstama kundze, stādoties priekšā kā Baiba no Iļģuciema skolas laikiem.
“Skat, Baibiņa ir mana skolasbiedrene! Nu esam satikušies pirmoreiz pēc daudziem gadu desmitiem, kopš skolas pabeigšanas!” žurnālam "Kas Jauns" prieku neslēpa Krūmiņš, atzīdamies, ka pats Baibu nav atpazinis, taču no bērnudienām atceroties gan.
“Jūlijs jau ir sabiedrībā zināms cilvēks, un tagad, kad sanāca būt pirmoreiz vienā pasākumā, piegāju viņam klāt un pastāstīju, kas esmu,” smaidot teica mākslas zinātniece un ilggadējā mākslas vēstures skolotāja Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. “No augumā mazajiem Iļģuciema skolas puikām, atceros, Jūlijs bija viens no tiem, kas man patika. Bet apprecējos ar citu skolasbiedru,” smaidot atzinās Eglītes kundze, kas ar prieku pieņēma kādreizējā skolasbiedra Jūlija uzaicinājumu kādudien satikties un parunāties.
Jūlija Krūmiņa 80. jubilejas svinības
Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš plašā draugu un viesu lokā 2023. gada 12. decembrī atzīmēja savu 80. dzimšanas dienu.